Un boricua fue la víctima: el “silencioso” nocaut del hombre al que ya comparan con Floyd Mayweather Jr.

El boxeo ha regresado a Las Vegas tras meses de inactividad debido a la pandemia del COVID-19, y lo ha hecho con un nuevo triunfo de una de las joyas de este deporte.

Shakur Stevenson, de 22 años, noqueó al boricua Félix Caraballo con dos tremendos golpes consecutivos al cuerpo en el round 6, para seguir invicto ahora con marca de 14-0 (8 KOs) y seguir elevando sus bonos camino al estrellato.

No hubo aficionados presentes en una sala del MGM Grand, pero los golpes del peleador de Newark, Nueva Jersey, se escucharon con fuerza, especialmente la izquierda directo al estómago que derribó a Caraballo (13-2-2) en el sexto asalto para que el réferi Tony Weeks detuviera el pleito.

Instantes antes de firmar el nocaut técnico, Stevenson había puesto mal a Caraballo con un gancho de derecha al cuerpo.

And with no fans in the bubble, it sounded equally painful on the @espn broadcast.

Safe to say #BoxingIsBack with authority.@ShakurStevenson | #StevensonCaraballo pic.twitter.com/tMILTzOtqc

— Top Rank Boxing (@trboxing) June 10, 2020