Cómo proteger la seguridad y privacidad de tu celular durante una manifestación

Cientos de miles de estadounidenses participan en manifestaciones contra la injusticia racial y la brutalidad policial, tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis. Los expertos en privacidad advierten que si te unes a las protestas, podrías estar sujeto a la vigilancia de la policía local. Además de emplear cámaras de video, drones y agentes encubiertos, muchas fuerzas policíacas pueden acceder a los datos de los teléfonos celulares para identificar a los manifestantes.

“En el pasado se han vigilado las protestas en los Estados Unidos y en otros lugares y se ha introducido información recopilada mediante la vigilancia digital en casos en los que los manifestantes han sido procesados”, dice Daniel Kahn Gillmor, técnico superior de la American Civil Liberties Union (ACLU).

Muchos organismos que aplican la ley en los Estados Unidos han invertido en dispositivos que pueden identificar teléfonos celulares en una multitud e incluso extraer datos como los registros de llamadas o el contenido de los mensajes de texto. Según la ACLU, en el pasado los corredores de datos han utilizado los datos de las redes sociales como una herramienta de monitoreo de las protestas para la aplicación de la ley.

Los agentes de policía y el FBI usaron la vigilancia digital para rastrear a los participantes en manifestaciones anteriores de Black Lives Matter, en las protestas de Occupy Wall Street y en otros mítines políticos. Algunos participantes en manifestaciones recientes y anteriores dicen que sus teléfonos celulares fueron confiscados por la policía, al menos temporalmente. Y la Administración para el Control de Drogas (DEA) ha recibido amplias facultades para “realizar vigilancia encubierta” en las actuales protestas en coordinación con otros organismos federales, según un documento obtenido por BuzzFeed.

Según la Primera Enmienda, los estadounidenses tienen el derecho de reunirse y protestar contra el gobierno”, dice Justin Brookman, director de políticas de privacidad y tecnología en Consumer Reports. “Un cierto grado de anonimato es absolutamente necesario para permitirnos expresarnos y adoptar una postura sin temor a represalias injustas. Las personas tienen todo el derecho de preocuparse por el abuso de la información personal para disuadir o castigar la disidencia”.

A continuación se indican los pasos que puedes seguir para proteger la privacidad y la seguridad de tu teléfono durante una manifestación. Los pasos para teléfonos Android se refieren a Google Pixel y pueden variar para otros modelos de teléfono.

También puedes usar muchas de las siguientes técnicas para reducir la cantidad de rastreos que las compañías realizan en circunstancias normales, pero algunos de estos pasos, como desactivar el escaneo de huellas digitales para desbloquear tu teléfono, no tienen sentido para el uso diario.

Un consejo rápido antes de comenzar: Haz una copia de seguridad de tus datos antes de salir de casa, en caso de que pierdas tu teléfono o sufra algún daño.

Apaga el GPS, WiFi y Bluetooth

Probablemente sabes que las funciones de GPS o servicios de ubicación de tu teléfono pueden ayudar a los creadores de aplicaciones y a otras compañías a rastrear tus movimientos. Pero las señales de Bluetooth y WiFi también también pueden rastrear tu ubicación; las empresas privadas lo hacen todo el tiempo para recopilar y compartir información de los consumidores para su publicidad.

Si no usas esas funciones en tu teléfono, desactivar los servicios de Bluetooth, WiFi y ubicación puede ayudar a preservar tu privacidad en una protesta o en cualquier momento.

Algunos teléfonos pueden volver a encender Bluetooth, WiFi y otras configuraciones automáticamente después de un tiempo, una función destinada a ayudar a mantener tu teléfono conectado a tus otros dispositivos. Es posible que desees verificar periódicamente si mantienes el teléfono encendido durante una manifestación.

En un iPhone: Abre la configuración (settings), luego desactiva WiFi y Bluetooth. Desplázate hacia abajo hasta Privacidad > Localización (Privacy > Location Services). Desactívalo para detener el GPS y algunas tecnologías de localización relacionadas.

En un teléfono Android: Desplázate hacia abajo desde la pantalla de inicio a los botones de WiFi, Bluetooth y ubicación (location). (Esto puede variar ligeramente según el modelo de teléfono).

Apaga el teléfono o usa el modo de vuelo o modo avión

“Mientras tu teléfono esté hablando con una torre de telefonía celular, hay una huella de metadatos que se puede recopilar”, dice Gillmor de la ACLU. “¿Cuándo está hablando tu teléfono con una torre de telefonía celular? Básicamente, siempre que esté encendido”.

Una solución infalible es apagar el teléfono. Por supuesto, tendrás que esperar a que se encienda si deseas hacer una llamada, tomar fotos o grabar un video.

Otra opción es usar el Modo de vuelo o Modo avión (Airplane Mode). “Pero incluso con el modo de vuelo tu teléfono aún puede ser rastreable”, dice Dia Kayyali, gerente de programas de tecnología y defensa de Witness, una organización sin fines de lucro que ayuda a las personas a usar videos y tecnología para proteger los derechos humanos. El modo de vuelo debería evitar que el teléfono se comunique con las torres de teléfonos celulares, pero lo que la configuración realmente hace varía según el fabricante del teléfono. Además, algunos dispositivos aún pueden comunicarse a través de Bluetooth o WiFi.

En un teléfono iPhone o Android: Desliza para acceder al menú que tiene el botón Modo de vuelo o Modo avión (Airplane Mode). También puedes abrir la Configuración (Settings). (En algunos teléfonos Android, esa es la única opción).

Haz que tu teléfono sea más difícil de desbloquear

En protestas anteriores, los agentes de policía a veces confiscaron teléfonos y les pidieron a sus propietarios que los desbloqueen para mirar fotos, publicaciones en redes sociales o mensajes de texto. De acuerdo con Gillmor de la ACLU, no tienes que desbloquear tu dispositivo ni proporcionar un código de acceso. Sin embargo, existe una disputa legal sobre si los agentes pueden desbloquear un dispositivo sosteniéndolo frente a tu cara o incluso tocando la pantalla con tu dedo.

Si tu teléfono está desbloqueado, un oficial puede acceder a tus contactos, las fotos que has tomado, las cosas que has publicado en las redes sociales y a otra información. Esa misma información es vulnerable si tu teléfono tiene una contraseña muy obvia.

Los siguientes pasos también pueden ayudar a proteger tus datos si pierdes o te roban el teléfono.

En un iPhone

Configuración > Face ID y código (Settings > Face ID y Passcode) (o Touch ID y Passcode en dispositivos más antiguos). Desactiva el reconocimiento facial (Face ID) o el escaneo de huellas digitales para desbloquear tu teléfono.

Luego, desplázate hacia abajo para Cambiar código (Change Passcode) si necesitas crear un PIN más seguro.

En la misma pantalla, puedes controlar los elementos a los que se puede acceder desde una pantalla bloqueada, incluyendo la información personal como el calendario y las llamadas perdidas.

Para configurar un temporizador de bloqueo automático: Configuración > Pantalla y brillo > Bloqueo automático (Settings > Display & Brightness > Auto-Lock). El intervalo más corto es de 30 segundos, elige ese.

Ten cuidado con este. Para que el teléfono se autodestruya después de demasiados intentos fallidos de inicio de sesión: Configuración > Face ID y código > Borrar datos (Settings > Face ID y Passcode). Activa esa opción y todos los datos se borrarán después de 10 intentos fallidos de inicio de sesión. (Asegúrate de hacer primero una copia de seguridad del teléfono).

En un teléfono Android

Configuración > Seguridad > Reconocimiento facial (Settings > Security > Face unlock). En “Usar desbloqueo facial para” (Use face unlock for), apaga Desbloquear tu teléfono (Unlocking your phone). Desde tu página de configuración de seguridad, también puedes desactivar el escaneo de huellas digitales o eliminar las huellas digitales guardadas, según el tipo de teléfono que estés utilizando.

En la opción de Seguridad (Security), toca el ícono de ajustes junto a Bloqueo de pantalla (Screen Lock) y cambia el botón para que el teléfono se bloquee automáticamente cuando presiones el botón de encendido. Toca el menú de Bloqueo de pantalla (Screen Lock) si deseas cambiar a un código de acceso más seguro.

Para configurar un temporizador de bloqueo automático: Configuración > Pantalla > Avanzado > Tiempo de espera de pantalla (Settings > Display > Advanced > Screen timeout). Toca la Pantalla de bloqueo (Lock screen display), para evitar que aparezcan notificaciones sensibles en la pantalla de bloqueo.

En teléfonos Android más antiguos, busca opciones para encriptar tu teléfono en Configuración de seguridad (Security settings). Encriptar tu teléfono puede llevar un tiempo; es mejor hacer esto de antemano.

Usa una aplicación de mensajes segura

Algunos departamentos de policía han usado simuladores de sitios celulares, que incluyen dispositivos como los receptores de IMSI o “Stingrays,” durante protestas anteriores. El equipo puede imitar una torre celular para interceptar llamadas, identificar tu teléfono, ver con quién estás enviando mensajes y, a veces, acceder al contenido de los mensajes. (Un IMSI es un identificador único asociado con la tarjeta SIM de tu teléfono; es uno de los datos que estos dispositivos pueden recoger).

La mejor manera de proteger tus mensajes es usar una aplicación para encriptar de extremo a extremo, lo que evita que un mensaje sea leído por cualquier persona que no sea el remitente y el destinatario. Algunas aplicaciones también pueden encriptar de extremo a extremo las llamadas y los video chats.

iMessage de Apple puede encriptar de extremo a extremo de manera predeterminada, pero solo cuando estás hablando con otros usuarios de iPhone. Si tu amigo tiene un Android, iMessage envía datos a través de un texto SMS inseguro. Otras aplicaciones que pueden encriptar de extremo a extremo incluyen Wire y WhatsApp de Facebook.

Sin embargo, los expertos en privacidad y seguridad suelen recomendar Signal, que cuenta con medidas de privacidad muy estrictas y que es mantenido por una fundación sin fines de lucro.

“Signal es el estándar de oro, pero no es infalible. No importa qué tan buena sea tu seguridad, debes preocuparte por la seguridad de la persona que está en el otro extremo”, dice Kayyali de Witness.

Una forma de abordar esto en Signal es configurar los mensajes para que desaparezcan poco después de leerlos. Esto te protegerá si la persona con la que estás enviando mensajes pierde su teléfono.

En Signal: Selecciona una conversación, toca el ícono del menú en la esquina superior derecha y selecciona Desaparecer los mensajes (Disappearing messages). Luego, selecciona cuánto tiempo deseas que tus mensajes estén visibles antes de que se eliminen.

Deja tu teléfono en casa

Solo hay una forma segura de garantizar que tu teléfono celular no se use para espiarte: Dejarlo en casa.

El único problema con este plan es… que no tendrás un teléfono, para comunicarte o para tomar fotos y videos.

Una alternativa es comprar un teléfono “burner” solo para esta u otras ocasiones similares. Esto puede parecer un poco extremoso para alguien que solo asiste a una manifestación pacífica, pero estos teléfonos se venden en las tiendas por tan solo $10.

Asegúrate de usar un plan de teléfono prepagado, ya que si conectas tu tarjeta SIM personal, el dispositivo quedará ligado a tu compañía de telefonía celular, lo que no servirá para nada. Pagar con dinero en efectivo añade aún más seguridad, ya que una tarjeta de crédito podría vincular el dispositivo de nuevo a ti. ¿Es un paso extremoso? Tal vez, pero es una forma fácil de añadir más anonimato.

