Funcionario de AMLO desestima pruebas masivas de coronavirus

Hugo López-Gatell indica que eso no controla la epidemia

MÉXICO – El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell insistió en que la aplicación de más pruebas para detectar el coronavirus no garantiza el control epidémico.

No obstante, dijo que el plan de la Ciudad de México, que contempla más pruebas diagnósticas, es prometedor porque tiene una “lógica técnica”.

En conferencia en Palacio Nacional, el funcionario enfatizó que, sin fundamento, por semanas ha persistido la idea de que el número de pruebas lleva al éxito de dicho control.

“No, no funciona así, no es de que entre más le sube uno al número de pruebas mejor es el control, no existe ninguna conexión técnica, científica, lógica, automática, entre el número de pruebas y el éxito del control”, recalcó.

“¿Por qué no?, porque no, todo depende (…) de cómo se usan las pruebas, como qué objetivo, en qué momento, a qué personas, y lo más importante, qué decisión deriva de la prueba. Si yo hago las pruebas y no hago nada al respecto, puedo hacerle pruebas a todos y cada una de las personas todos los días y eso no va llevar al control epidémico”, indicó López-Gatell.

El funcionario federal afirmó que el “Programa de Detección, Protección y Resguardo de Casos COVID”, que prevé la aplicación de 2,700 pruebas diarias en 117 centros de salud de la Ciudad de México, es prometedor, pertinente y oportuno porque tiene una “lógica técnica” muy clara e integral.

Argumentó que dicho programa se basa en los fundamentos de un modelo esencial de la salud pública, que es la atención primaria de la salud.

“Y ahí sí, ahí sí, cada prueba tiene un significado relevante porque cada prueba se le hace a una persona para que tenga una consecuencia, si sale positivo, o si sale negativo, pero pensar en que simplemente el número de pruebas y celebrar que ya se van a hacer más pruebas, no tiene sentido”, señaló.

“Lo que tiene sentido es un programa bien estructurado, bien planeado, bien razonado, con objetivos claros, con un esquema de escalamiento, con una combinación de intervenciones”.

El subsecretario destacó el modelo de los mensajes y la asesoría telefónica para hacer un triage en la comunidad, al asegurar que es verdaderamente virtuoso.

“Entonces agregar pruebas para fortalecer o reforzar, o ampliar, o hacer más efectivo y eficiente un modelo bien planeado, qué bueno que haya pruebas. Hacer pruebas por hacer pruebas no tiene sentido alguno”.

“Aquí (en la CDMX) van a hacer pruebas a varios de los aspectos que son relevantes para la detección temprana y el inhibir o suspender las cadenas de transmisión, eso es lo relevante, esa es la decisión que deriva”, precisó López-Gatell.