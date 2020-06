Houston; el epicentro del COVID-19 en Texas implementa un sistema de alerta para tratar de evitar la propagación del virus

HOUSTON – Luego de haber visto el ascenso de casos COVID-19 por tres días consecutivos y un día después de haber establecido un récord de contagios para un solo día, las autoridades del condado más grande de Texas anunciaron la implementación de un sistema de alerta que contempla cuatro niveles.

El Condado Harris se ha convertido en el epicentro del coronavirus en el estado, dentro de sus limites se encuentra Houston, la ciudad más grande del estado y la tercera más grande del país.

El sistema fue presentando el jueves por la juez del condado Linda Hidalgo. El sistema de alerta relacionado con el COVID-19 tiene el fin de orientar a la comunidad sobre el riesgo del virus, especialmente por los repuntes en el número de casos y hospitalizaciones tras la reapertura del estado.

El sistema de alerta se divide en cuatro niveles. El primero de color rojo, ordena a la gente quedarse en la casa debido a que hay focos de contagio determinados que se están empeorando.

#COVID19 hospital population is the highest it's ever been. Today Judge Hidalgo & Public Health unveiled a new system to provide you with the latest threat level and what YOU should do to help us get through this. For the latest visit https://t.co/2ukVna5hrO 🍊 pic.twitter.com/YrGTVXTBDJ

— Harris County Judge (@HarrisCoJudge) June 11, 2020