La ciudad de Hialeah anuncia cambios en la policía tras el caso George Floyd

La muerte de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis ha causado gran indignación en Estados Unidos. La mayoría de departamentos de aplicación de la ley han condenado estos hechos y ya se están haciendo reformas para que algo así no vuelva a ocurrir.

#PoliceLivesMatter Put down your camera phones. Don't just stand there doing nothing. Don't assume police brutality. Assist those who are trying to make your communities safer. pic.twitter.com/dTaPgxXrLp

De hecho, algunas ciudades ya están prohibiendo a los agentes utilizar métodos como la técnica del estrangulamiento y las llaves. En el sur de la Florida, algunos funcionarios electos están reclamando al condado de Miami-Dade que se reevalúa las políticas sobre el uso de la fuerza. Uno de esos departamentos es el de Hialeah, que ha decido dar un paso al frente y modificar sus prácticas de uso de fuerza.

Te puede interesar: La curiosa forma de manifestarse en Miami: en bicicleta y portando carteles de protesta por la muerte de George Floyd

El jefe de la policía de Hialeah, Sergio Velázquez, señaló en una entrevista con Telemundo 51 que ese tipo de acciones es algo que “no está permitido” y admitió que, al igual que muchos otros departamentos de la nación, se está reevaluando la política del uso de la fuerza.

POLICE BRUTALITY EXHIBIT 131:

ATL COP EXECUTES A PERFECT ONE-HANDED BODY SLAM ON AMBER JACKSON THAT BREAKS HER COLLAR BONE WHILE KEEPING HIS OTHER HAND ON HIS GUN

HE HAS NOT BEEN FIRED OR CHARGED AS THE BLACK OFFICERS INVOLVED IN THE TASING INCIDENTpic.twitter.com/9yAFqP3rV9 04

— Tomthunkit™ (@TomthunkitsMind) June 11, 2020