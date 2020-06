5 claves para entender por qué la Guerra Civil sigue generando polémica un siglo y medio después

View this post on Instagram

La muerte del afroestadounidense George Floyd expuso una vez más el problema de la violencia policial en EE.UU., pero sobre todo, dejó en evidencia las profundas raíces de la discriminación racial que todavía existen en el país. Según nos explica el psicólogo* estadounidense Erlanger Turner, director del Laboratorio de Investigación Raza y Experiencias Culturales, esa constante exposición a la discriminación, ya sea en enfrentamientos violentos con la policía o a través de microrracismos, provoca un trauma racial. Este poco estudiado fenómeno psicológico, que comparte síntomas con el trastorno por estrés postraumático, es uno de sus ejes de investigación. Por sus más de 10 años como terapeuta de niños, adolescentes y adultos, sabe que en tiempos como estos, las familias de distintas razas viven el caso Floyd de diferentes maneras. Mientras los padres de color temen tener que volver a hablar con sus hijos sobre una muerte violenta de un afroestadounidense, los padres blancos se preguntan si siquiera deberían mencionar el tema. En una entrevista con #BBCMundo (link en nuestra bío) @drearlturner explica por qué hablar de raza, especialmente con niños, no solo no es racista sino que es necesario. *En la primera imagen se identifica a Turner como psiquiatra pero es psicólogo. Las disculpas del caso. #Racismo #Psiquiatría #GeorgeFloyd #HablemosDeRazaBBCMundo