Ginny Fuchs, la boxeadora que dio positivo en el antidoping porque su novio la ‘drogó’ al tener sexo

Después de salir positiva en un examen antidopaje en marzo pasado, la boxeadora estadounidense Ginny Fuchs ha sido absuelta por la Agencia Antidopaje de Estados Unidos al comprobar que las sustancias ilegales llegaron a su sistema mediante el sexo.

La Agencia Antidopaje comenzó una investigación porque Fuchs contó que desde hace varios meses sostenía relaciones sexuales sin protección con su novio. Tras las pesquisas, la institución descubrió que la pareja de la boxeadora estaba usando dosis terapéuticas de letrozol y GW1516, así como pequeñas dosis de metabolito de letrozol, sustancias no permitidas en el boxeo, que llegaron al organismo de Fuchs por la vía sexual.

U.S. Boxing Athlete Virginia Fuchs Found Not at Fault https://t.co/t2vX51xILB

La Agencia Antidopaje considero que no hubo ninguna falta o negligencia por parte de Fuchs, por lo que decidió no castigar a la boxeadora de 32 años, quien representará a Estados Unidos en boxeo en los próximos juegos olímpicos.

En entrevista con Mark Berman, Fuchs declaró que no tenía idea que podría contaminar su organismo a través del contacto íntimo.

USADA told Houston Olympic boxer @GinnyFuchsUSA,who tested positive for prohibited substance,was determined to have been ingested by her(unprotected sex)without fault or negligence&won’t face ineligibility.USA Boxing told Fuchs the USADA sanction of”No Fault”is the proper outcome pic.twitter.com/ez0gkS7fah

— Mark Berman (@MarkBermanFox26) June 11, 2020