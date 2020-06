La ciudad de California que investiga el primer homicidio ocurrido desde 1993

Las autoridades están investigando el primer homicidio ocurrido en Colma, una pequeña ciudad en el condado de San Mateo, en California, en más de dos décadas, reporta KTVU.

Justo antes de las 9:30 p.m. del lunes, los agentes fueron llamados a la cuadra 1600 de Hillside Boulevard tras el reporte de un tiroteo, dijo la policía de Colma en un comunicado de prensa.

Cuando llegaron al lugar, encontraron a Jaquan Cheatham, de 26 años, de Citrus Heights, que sufría heridas de bala.

Cheatham fue llevado a un hospital, donde más tarde murió de sus heridas.

"THIS SHOULDN'T HAVE HAPPENED." Jaquan Cheatham, one of 7 siblings, was the "glue" of the family, relatives tell me. He was shot & killed while visiting a cemetery, and now @ColmaPD is investigating the town's first homicide in 27 years. 5, 6:20, 7:20 p.m. @KTVU pic.twitter.com/S9K8N6g5sN

— Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) June 9, 2020