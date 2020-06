Lo que no sabías de Raúl Méndez, el protagonista de ‘Enemigo Íntimo’ de Telemundo

Conoce más del actor que dio vida a "Chacorta" en "El Señor de los Cielos"

Raúl Méndez regresa a las pantallas de Telemundo con la segunda temporada de “Enemigo Íntimo“. El actor comparte el rol protagónico con Fernanda Castillo en donde dos hermanos se enfrentan hasta la muerte. El estreno de este nuevo capítulo de la saga será el 22 de junio a las 10pm/9c en Telemundo.

Estás son las cosas que no sabías de Raúl Méndez:

1. Raúl también compartió créditos con su coprotagonista Fernanda Castillo en “El Señor de Los Cielos“, la exitosa Super Serie con más temporadas en Telemundo donde interpretó el popular personaje Víctor “Chacorta” en las primeras dos temporadas.

2. En el 2001, hizo el cross over con su primer personaje en inglés para la película In the Time of The Butterflies, al lado de Salma Hayek, Demián Bichir, y Edward James Olmos.

3. Raúl dio vida al personaje de Darío Sepúlveda al lado de Catherine Zeta Jones en la cinta Cocaine Godmother, the Griselda Blanco Story de la cadena Lifetime.

4. Cuando Raúl hizo casting para la película Legend of Zorro, no se quedó con el papel inicial…pero su desempeño le gusto tanto al Director Martin Campbell que le ofreció la oportunidad de interpretar al personaje de Ferroq al lado de Katherine Zeta Jones y Antonio Banderas.

5. Raúl Méndez acaparó la atención del público estadounidense por su interpretación del coronel Juan Seguín en Texas Rising, que se emitió por la cadena History Channel en el 2015.

6. Para Netflix Raúl ha tenido la oportunidad de participar en dos series con personajes recurrentes. La primera vez fue en la piel de Joaquín, un antagonista inestable a nivel emocional en Sense 8, y como el expresidente de Colombia César Gaviria en la segunda temporada de Narcos.

7. En dos semanas será el debut de La Lengua del Sol, un filme independiente que produjo y protagonizo al lado de Flavia Atencio. La trama sigue la historia de amor de una pareja que vive un encierro antes del fin del mundo.

8. Actualmente está desarrollando un guion para The Path of Dangerous Steps del autor Michael Marc Bouchard y en el 2021 está programado para arrancar la producción.

9. Su actuación en Matando Cabos le ganó dos nominaciones como Mejor Actor de Reparto para los prestigiosos premios Diosas de Plata y Ariel.

A Raúl le fascina meditar ya que es una práctica que le permite reflexionar y encontrar paz interior y balance en estos tiempos difíciles que enfrenta el mundo.

10. Tiene tres tatuajes en su cuerpo. Su tatuaje favorito es la imagen de uno de los ojos de su madre que simboliza su protección de las “las cosas” que pasan detrás de su espalda.

11. Su comida favorita es el sushi y entre más sencillo el sabor, más disfruta la experiencia.

12. Raúl anhela tener una bella familia en un futuro.

13. Él apoya a Fuerza Migrante, una organización proinmigrante que ayuda a migrantes mexicanos y latinos en Estados Unidos. También apoya a la organización Sonrisa Azul, una asociación civil que nace de la iniciativa de padres laguneros para sensibilizar, concientizar e inspirar a la sociedad a favor de las personas con autismo en su natal Torreón, Coahuila.

14. Su lema es nunca dejes de soñar, es gratis y tarde o temprano todo se vuelve una realidad.