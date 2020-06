¡Ya los exhibió! Ryan García explota contra DAZN por modesto ofrecimiento y exige que le paguen lo que merece

El boxeador en ascenso ventiló una oferta y arremetió contra la empresa

Ryan García se mostró muy molesto con DAZN y reveló que declinó la oferta que le hicieron para protagonizar la cartelera con la que Golden Boy Promotions pretendía reanudar el 4 de julio su proyecto boxístico, porque la consideró muy baja; además, sacó su furia por la forma en cómo lo han tratado.

I’ll be ready when it’s time 👊🏼 pic.twitter.com/FMetp0xUxn — Ryan Garcia (@KingRyanG) June 5, 2020

Luego del parón por la pandemia del coronavirus, “The New Golden Boy” se negó a participar en la esperada función porque sólo le ofrecieron $200,000 dólares por volver al ring, según reveló el pugilista a Sports Illustrated.

Rising boxing star Ryan Garcia upset with DAZN's $200,000 offer: ‘It’s f–ked up how I’m being treated’ https://t.co/arUPEZfuqj — Bloody Elbow (@BloodyElbow) June 12, 2020

“¿Por qué no me respaldan económicamente?, ¿cuál es el problema?, ¿por qué DAZN está dando grandes cifras a tipos que pelean contra un cualquiera?”, cuestionó en la entrevista el oriundo de California. “Me molesta la forma en que me tratan. No estoy pidiendo $100 millones. Sólo denme el cheque que merezco. ¿Cómo es que soy uno de los más grandes peleadores del mundo y me pagan más afuera del boxeo?”, agregó.

Till I collapse 😵 pic.twitter.com/jMXvjkvuiq — Ryan Garcia (@KingRyanG) May 20, 2020

La negociación aún no está cerrada, pero en caso de no convencer al pugilista que tiene un récord de 20 victorias (17 por nocaut) y 0 derrotas, la opción inmediata de Golden Boy Promotions sería Vergil Ortiz, otro boxeador invicto que ha ganado sus 15 peleas por nocaut.