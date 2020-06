El Barcelona volvió a la acción en La Liga con un contundente triunfo para mantener el liderato

Leo Messi selló el triunfo de un equipo catalán que casi ni se esforzó

El Barcelona vivió un plácido retorno a la Liga Santander en Mallorca al que derrotó 0-4 en un partido que encarriló a los 65 segundos con un gol del chileno Arturo Vidal, lo que obliga al Real Madrid a no fallar el domingo ante el Eibar.

⏱ ¡VICTORIA de LÍDER! El BARÇA vence al MALLORCA y seguirá al frente de #LaLiga esta JORNADA. Real Mallorca 0 – 4 FC Barcelona pic.twitter.com/pr9fYEjMDl — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 13, 2020

En un partido atípico, probablemente el más extraño en la historia del estadio Son Moix, el equipo azulgrana se reencontró con el triunfo 100 días después y gracias a él, dormirá como líder esta jornada pase lo que pase.

1:05 into their return, Arturo Vidal puts @FCBarcelona in front of @RCD_Mallorca!

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) June 13, 2020

El tanto del internacional chileno, una de las novedades en el once inicial de Quique Setién junto al defensa uruguayo Roland Araujo y al danés Martin Braithwaite, allanó el camino de la vuelta tras el parón de tres meses por la pandemia del coronavirus al cuadro barcelonista.

Messi finds a waiting Braithwaite and VAR agrees to give @FCBarcelona a 2-0 lead over @RCD_Mallorca

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) June 13, 2020

Durante el partido, un espontáneo burló la seguridad del partido que se jugó a puerta cerrada poniéndoloe otro toque bizarro a este peculiar partido.

Jordi Alba nets Barcelona's third against Mallorca.

El marcador final lo completaron el danés Martin Braithwaite todavía en el primer tiempo, Jordi Alba ya en el Segundo y Leo Messi en el suplementario, al 94.

No podía faltar su gol pic.twitter.com/ePjR451px0 — Museo Messi (@MuseoMessi) June 13, 2020