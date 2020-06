En video: Inmigrantes en cárcel de ICE protestan en solidaridad con Black Lives Matter

"Nosotros también hemos sufrido a través del sistema de justicia penal corrupto y racista"

Decenas de detenidos en una cárcel de la Oficina para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE) llevaron a cabo una huelga de hambre para manifestar su solidaridad con el movimiento Black Lives Matters y sumarse a las protestas que se han alzado por todo el país en contra de la brutalidad policíaca y el racismo tras la reciente muerte de George Floyd.

Son inmigrantes que se encuentran recluidos en la cárcel de Mesa Verde ICE, en Bakersfield, California, quienes a principios de mayo ya habían protagonizado una huelga de hambre para denunciar las condiciones de encierro en todos los centros de detención de inmigración en medio de la pandemia por el COVID-19.

En esta ocasión los detenidos grabaron un video desde el interior de la cárcel de ICE para enviar su mensaje y ser lo que ellos llaman “una voz de protesta para los inmigrantes”.

“Nosotros, los detenidos de los dormitorios A, B y C en las instalaciones del centro Mesa Verde ICE, estamos protestando y en huelga de hambre en solidaridad con los detenidos en el Centro de Detención de Otay Mesa. Comenzamos nuestra protesta en memoria de nuestros camaradas George Floyd, Breonna Taylor, Oscar Grant y Tony McDade. Casi todos nosotros también hemos sufrido a través del sistema de justicia penal corrupto y racista de nuestro país antes de ser empujados a manos de ICE”, refiere la declaración por escrito con fecha del 4 de junio que pudieron filtrar a la prensa.

Los nombres mencionados en la declaración son afroamericanos muertos en casos de brutalidad policíaca.

Asif Qazi, quien es originario de Bangladesh y uno de los detenidos en protesta, declaró que alrededor de 70 de sus compañeros se habían sumado a la huelga de hambre al considerar que la lucha de justicia para los inmigrantes detenidos por ICE está alineada con el movimiento de Black Lives Matters.

“Apoyamos su causa de protestar contra un sistema de justicia corrupto y funcionarios corruptos”, dijo Qazi al sitio independiente de noticias Prism. “Estamos tratando de entrelazar nuestras causas en una lucha general por la justicia y creemos que ICE cae en la categoría de funcionarios de justicia corruptos”.

Voz de protesta para los inmigrantes

Las demandas

Un video divulgado a través del canal de YouTube de la organización United in the Fight for Liberation muestra a los detenidos portando mascarillas caseras con las iniciales “BLM” o frases de protesta como “Alto al racismo”, “Cambien el sistema” y “Somos humanos”.

“Queremos dar una voz de protesta para muchos inmigrantes, porque creemos que hay muchos que quieren alzarse contra el racismo en este país, pero tienen miedo de ser detenidos por la policía y enviados a los oficiales de inmigración, estamos con ellos”, dice uno de los detenidos en la grabación.

Entre algunas de sus demandas que aparecen escritas en el video piden de al gobernador Gavin Newsom y al fiscal general de California, Xavier Becerra, que usen sus poderes para investigar las condiciones en los centros de detención con fines de lucro de ICE.