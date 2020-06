Es bellísimo: El Barcelona estrenará su nuevo uniforme en el derbi catalán el próximo mes

De manera inusual, el Barcelona podría estrenar su nueva camiseta al final de un torneo y no al inicio, como es costumbre.

De acuerdo a los reportes del Diario Sport, el partido elegido por el Barça para mostrar su nueva armadura es el derbi catalán, que disputarán contra el Espanyol el próximo 8 de julio.

Esta camiseta, que ya se había filtrado en Internet regresa a su tradicional diseño de franjas verticales y deja en el olvido los cuadros que tanta polémica causaron a principios de temporada. Contrario a lo que sucedió hace un año, este nuevo modelo tuvo una gran recepción entre los fans, quienes se mostraron complacidos con el diseño blaugrana y las líneas amarillas que hacen referencia a la bandera de Cataluña.

Cinco días antes de su estreno, la camiseta ya estará a la venta en la tienda del club. La segunda equipación, que será lanzada después, también ha levantado expectativa entre los aficionados del club, debido a la elegancia que le da el color negro.

Barcelona 2020-21 Home, Away and Third Kits are LEAKED👀

via @Footy_Headlines pic.twitter.com/0KndG83yOh

— VBET News (@VBETnews) April 8, 2020