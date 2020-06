Otro afroamericano aparece ahorcado en un árbol en el sur de California

La muerte de Robert Fuller, el joven afroamericano que hallaron ahorcado en un árbol cerca del Ayuntamiento en Palmdale, ha ayudado a que trascienda un hecho similar ocurrido dos semanas antes: la muerte de Malcolm Harsch, un afroamericano que apareció colgado de un árbol el 31 de mayo en Victorville, a 45 millas al este de Palmdale.

Wait… Two Black men, Robert Fuller and Malcolm Harsch, were found hung in a tree in front of city buildings in TWO weeks and within 50 miles of each other and police say it was suicide and no foul play? What?!? #BlackLivesMatter #Victorville pic.twitter.com/aVUIKKRbLF

El 31 de mayo de 2020, aproximadamente a las 7 am, el Departamento de Bomberos de la ciudad de Victorville fue enviado a la Biblioteca Pública de la ciudad en 15011 Circle Drive, donde descubrieron el cuerpo de Malcolm Harsch, de 38 años, ahorcado en un árbol cercano, informa VVNG.

El Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino le dijo a VVNG que la muerte de Malcolm Harsch sigue siendo una investigación activa.

Two black men were found hanged to death in public places in Victorville CA and then Palmdale CA, 50 miles apart, ten days apart, and local authorities are saying both deaths were suicides.

They are going to need some exceptional evidence to back those claims up. pic.twitter.com/EI0lwS2M7C

— JRehling (@JRehling) June 13, 2020