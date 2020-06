Autoridades de Palmdale respaldan una investigación independiente de la muerte de Robert Fuller

La ciudad de Palmdale, al norte de Los Ángeles, emitió el sábado una declaración “oficialmente apoyando el llamado a una investigación independiente y una autopsia independiente” de Robert Fuller, un hombre afroamericano de 24 años, cuyo cuerpo fue encontrado colgando de un árbol cerca del Ayuntamiento esta semana.

El hecho, que de inicio fue calificado como un suicidio, ha generado dudas y protestas porque tiene la apariencia de un linchamiento.

This is Robert Fuller, just 24 yrs old. He was found hanging from a tree outside City Hall in Palmdale, California on June 10th.

In recent years, Palmdale has been the site of KKK fliers & noose displays.

Officials must reveal whether he was lynched. #JusticeForRobertFuller pic.twitter.com/RsxekBpKUW

— Kristen Clarke (@KristenClarkeJD) June 13, 2020