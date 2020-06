¿Cómo ahorrar dinero creando tu propio desodorante natural?

Con un desodorante natural puedes ahorrar un poco de dinero para invertirlo en algo más

Adquirir un desodorante en una tienda no suele ser una gran inversión económica, pero nunca está de más ahorrar un poco de dinero para otras cosas. En este sentido, te presentaremos a continuación dos recetas para preparar un desodorante natural que sea útil para ti.

Desodorante natural para olores débiles

En un artículo del portal Viviendo Consciente se indica una receta breve para preparar un desodorante natural útil para las personas que no desprendan un olor muy fuerte de sus axilas. La receta consiste simplemente en aplicar dos gotas de aceite esencial de árbol de té sobre la axila recién lavada.

Dado que la axila es una zona muy delicada, no deberías aplicar aceite esencial puro. En cambio, mezcla primero con un aceite vegetal, tal como el aceite de coco. Además de proteger tus axilas, podrás aprovechar las propiedades hidratantes de este aceite.

El aceite esencial tiene que ser completamente puro, el desodorante natural no brindará el efecto deseado con imitaciones.

Desodorante natural para olores fuertes

La anterior receta no te será útil si tus axilas desprenden un olor muy fuerte, o si has sudado mucho. No obstante, hay una receta fácil para preparar un desodorante natural que combata la sudoración. Los ingredientes son:

Maicena o harina de arroz

Aceite de coco

Bicarbonato de sodio

Manteca de karité o de cacao

Todos estos ingredientes deben ser mezclados a partes iguales para dar lugar al desodorante natural. Si quieres, puedes agregar unas gotas del aceite esencial de tu preferencia durante la preparación.

No es necesario que hagas este preparado cada vez que quieras usar un desodorante natural. Usa un envase y almacena la mezcla de manera que no gastes recursos en su preparación.

Estos desodorantes naturales pueden ayudarte mucho para aplacar la sudoración sin tener que recurrir a los desodorantes comerciales, que pueden contener elementos que perjudiquen tu salud sin que te percates de ello.