Snapchat presenta función llamada “Minis” que permite usar apps de terceros en su chat

La red social Snapchat tiene una nueva función llamada “Minis” que permite comprar entradas de cine u organizar la asistencia a eventos desde el chat de la propia plataforma usando otras aplicaciones.

Con la función Minis, se unen un conjunto de apps desarrolladas por terceros que están integradas en el chat, con las que se busca mejorar la experiencia social con funciones como comprar entradas de cines, meditar en grupo u organizar eventos.

En total Snapchat ofrece siete Minis. Entre ellas hay una aplicación para coordinar la agenda en la próxima edición del festival de música Coachella, una versión en miniatura del app de meditación Headspace o una versión del app para comprar entradas de cine, Atom.

— Snapchat (@Snapchat) June 12, 2020