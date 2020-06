Un niño de cinco años consigue un hoyo en Florida y ya se postula como la joven promesa del golf

Un joven, de tan solo cinco años, dejó con la boca abierta a todos los asistentes que estaban en el Springtree Golf Club de Sunrise (Florida). William Kelly participaba en un clinic de golf y logró un hoyo en uno. Se colocó en el tee del 13, agarró el hierro 7 y embocó la bola tras salvar las 70 yardas, más de 63 metros, del recorrido.

El padre de William, Cody Kelly, en declaraciones a CBS Miami, explicó que cuando lo avisaron para explicarlo lo que había logrado su hijo pensó que era una broma. El jovencito recibió una placa de reconocimiento con la bola que había conseguido meter en el hoyo 13.

“La bola pegó dos botes fuera de la calle y otro fuera del Green, después le dio a la bandera y luego se metió en el hoyo”, indicó.

El entrenador del niño, Mike Freglette, dice que siempre se ha mostrado muy confiado con las habilidades del William. Explicaba que, normalmente, no suele llevar a niños tan pequeños pero que al ver su swing pensó que valía la pena traerlo porque “tiene talento”.

