Los insultos entre Melania e Ivanka Trump

Reportan serias diferencias entre la Primera Dama y la Primera Hija

La primera dama Melania Trump y la primera hija Ivanka Trump parecen tener algunas diferencias, según un libro que está a punto de publicarse.

Mientras la Primera Dama llama “La Princesa” a la hija del presidente Donald Trump, ésta se refiere a su madrastra como “El Retrato”.

Así lo adelantó el Daily Mail que cita el libro The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump (El arte de negociar: La historia jamás contada de Melania Trump), una nueva biografía de Melania Trump de la reportera del Washington Post, Mary Jordan.

“Melania ha sido escuchada refiriéndose a Ivanka como ‘La Princesa'”, escribe Jordan.

En otro momento la autora indica que Ivanka, cuando era más joven, se refirió a Melania como “El retrato”, al considera que “hablaba a menudo como si fuera uno (sic)”, indica el reporte tomando un adelanto de The New York Times.

La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Judd Deere, afirmó al Mail que la información es incorrecta, además de acusar de narrar “historias inexistentes”.

“Las piezas de este tipo solo sirven para conjurar historias inexistentes de intriga palaciega”, dijo Deere al portal.

La oficina de la Primera Dama acusó además que la autora no hizo una verificación de hecho y datos.

“Las historias y las fuentes en este libro son falsas”, cita el Mail a Stephanie Grisham, jefa de personal de la Primera Dama. “Ni el autor ni el editor se acercaron con una lista completa de verificación de hechos, dejando convenientemente las mentiras más ridículas”.

En diciembre de 2019, CNN reportó que hay diferencias entre Melania e Ivanka, las dos mujeres más cercanas al presidente Trump, quienes se tratan “distancia”.