Reporteros en China denuncian censura de información sobre el coronavirus

El país asiático ha sido acusado en varias ocasiones de ocultar información o de dificultar una labor de transparencia informativa

Una periodista española, corresponsal para televisión en Pekín, ha denunciado las dificultades que ponen las autoridades chinas para que ella y otros compañeros informen sobre el coronavirus en el país donde se originó la pandemia.

Estos días, en la capital del país asiático se está viviendo un rebrote de la enfermedad. Ante la imposibilidad o la tremenda dificultad de informar al respecto, la periodista ha alzado la voz y ha protestado en redes sociales.

Denuncia la gran censura y los enormes obstáculos que enfrentan los reporteros para informar sobre el Covid-19.

La periodista confesaba estar agotada y harta de que no le dejen grabar nada.

“Hoy me reconozco agotada, harta, cansada y enfadada de que no nos dejen grabar nada de nada. Allá donde vamos para sacar imágenes acabamos rodeados de 10 policías. Enseñas 20 veces la documentación, te hacen borrar todo… No sabéis lo que cuesta sacar una historia propia”, lamentaba en Twitter.

“Y todo por querer grabar una fila de vecinos a los que van a hacer el test porque estuvieron en el mercado cerrado por el nuevo brote. Le explicamos que es algo positivo. Da igual… Es imposible trabajar”, denunciaba lo que también afecta a otros compañeros.

Reporteros Sin Fronteras realizó un análisis sobre el exhaustivo control y la censura impuestas por el gobierno chino. En el documento se explica que, sin esas medidas, los medios chinos habrían informado a la ciudadanía mucho antes de la gravedad de la epidemia del coronavirus Covid-19, “salvando así miles de vidas y evitando, quizás, la actual pandemia”.

Por otra parte, la Universidad de Southampton realizó un análisis en el que se muestra que el número de casos de coronavirus en el país asiático podría haberse reducido en un 86 por ciento si las primeras medidas se hubieran implementado dos semanas antes. Probablemente, esto hubiera sido posible si las autoridades del país asiático no hubieran censurado la información.