Whatsapp habilita hacer envío de dinero través de la aplicación

El servicio de mensajería instantánea Whatsapp, propiedad de Facebook, informó este lunes que ha puesto en marcha el servicio de pago digital para “enviar dinero de manera segura y realizar compras en negocios locales sin salir del chat” en Brasil.

A través de una nota, Whatsapp indicó que, debido a la costumbre de los ciudadanos brasileños de contactar a través de su aplicación con las empresas mediante mensaje, a partir de ahora además de ver el catálogo también podrán realizar compras y pagar sin salir de la aplicación.

WhatsApp users in Brazil can now send money to friends and family or pay a business right from your chat 💸💸💸 pic.twitter.com/BwrcCq9CJW

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) June 15, 2020