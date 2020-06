Abren el “River Walk” de San Antonio para turistas; Texas sigue reabriendo ante el aumento de casos COVID-19

TEXAS – Alrededor de Texas se sigue luchando por regresar a la normalidad a pesar de que el COVID-19 permanece y sigue contagiando a miles de texanos.

El gobernador Greg Abbott les dio la luz verde a todos los negocios de reabrir a 50 por ciento la semana pasada y empresarios por todo el estado le han tomado la palabra.

San Antonio no es la excepción, desde el anuncio de Abbott, el centro con sus sitios turísticos comienza a mostrar señas de vida.

La Ciudad de San Antonio anunció el lunes la reapertura del “River Walk” (Paseo del Río), con una serie de medidas de precaución para tratar evitar la propagación del COVID-19.

The @GoRioCruises river tours are resuming operations today. Their hours of operations will be:

Monday – Thursday: 2pm to 9pm

Friday, Saturday, Sunday: Noon to 9pm

Safety protocols will of course be in place. Narrated tours only. #GoRioSA #SARiverwalkFun #VisitSanAntonio pic.twitter.com/iItGQinn5v

— SanAntonioRiverwalk (@SARiverwalkFun) June 15, 2020