Choca y huye: Arrestan a pateador de la NFL Aldrick Rosas por conducta irresponsable al volante

El pateador de los Giants de Nueva York, Aldrick Rosas, fue arrestado el lunes luego de impactar su vehículo con otro auto y huir de la escena en presunto estado de ebriedad, según informó el portal TMZ Sports.

De acuerdo a los informes de los testigos, Rosas, de 25 años de edad, se pasó un alto cuando conducía a más de 100 millas por hora de forma errática por la mañana en la zona de Chico, California, situación que derivara en el choque contra una camioneta.

Rosas ignoró la situación y en lugar de detenerse, siguió su camino aunque poco después el automóvil que conducía quedó averiado a causa del percance; sin embargo, una vez más, el pateador nominado al Tazón de los Profesionales en 2018 se echó a correr.

According to cops, Aldrick Rosas' hands, legs and bare feet were covered in blood when they stopped him for questioning. This is his mugshot, via @PLeonardNYDN. pic.twitter.com/zzRzk1ugIW

