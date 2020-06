Conductor muere quemado al chocar tras arrollar fatalmente a un peatón en El Bronx

Un conductor a exceso de velocidad murió al chocar después de arrollar fatalmente a un peatón en El Bronx.

La policía de Nueva York dice que un hombre que conducía un Dodge Challenger 2019 perdió el control del vehículo cuando salía de una rampa en Bronx River Parkway y East Gun Hill Road.

Primero golpeó a un peatón y luego chocó contra un muro de hormigón, lo que ocasionó que el auto estallara en llamas.

La policía respondió a una llamada al 911 sobre el incidente alrededor de la 1:35 a.m. del jueves y encontró al peatón con lesiones graves cerca del vehículo. Fue llevado de urgencia al Hospital Jacobi, donde murió.

Los investigadores dicen que el conductor, quien fue declarado muerto en la escena, viajaba hacia el norte por la autopista a una alta velocidad cuando entró en la rampa. Una investigación sobre el doble incidente mortal está en curso.

Los nombres de las víctimas no fueron divulgados de inmediato, informó Fox News.

