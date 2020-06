El Fiscal de California revela que trabaja en reformas policiales para el estado

El estado de California está impulsando reformas en sus Departamentos de Policía para solucionar problemas relacionados con el uso de fuerza excesiva, detenciones de perfil racial y falta de transparencia, entre otros, según indicó el lunes el Fiscal General del estado, Xavier Becerra.

“Las comunidades de todo el país han hablado valientemente para exigir un cambio. No podemos darnos el lujo de ignorar las realidades que enfrentan los afroamericanos y las personas de color en esta nación”, afirmó Becerra en su intervención el pasado lunes.

Algunas de las propuestas realizadas por Becerra se basan en un trabajo previo realizado por la Fiscalía de California y el Departamento de Justicia (DOJ), que derivaron en una propuesta de mejores prácticas y recomendaciones policiales hechas al Departamento de Policía de Sacramento en enero de 2019.

Our communities have spoken up to demand change, and we must answer the call.

We cannot afford to ignore the realities faced by Black Americans and people of color in this nation.

CA law enforcement agencies should immediately adopt 9 key reforms: https://t.co/wUt1lFvi9f pic.twitter.com/tGRzNKL0W7

— Xavier Becerra (@AGBecerra) June 15, 2020