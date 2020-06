Incendio Bush en Arizona crece y ya es uno de los 10 mayores del estado

El enorme incendio Bush cerca de Phoenix duplicó su tamaño en la noche, obligando a evacuaciones

El incendio Bush al noreste de la ciudad de Phoenix surgió durante la noche y se está convirtiendo rápidamente en uno de los incendios forestales más grandes en la historia de Arizona, reporta KTAR News.

La Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa emitió una orden de evacuación justo antes del mediodía del martes para los residentes en el área de Sunflower fuera de la Ruta Estatal 87. Sunflower es una comunidad no incorporada a unas 30 millas al noreste de Fountain Hills.

La huella del incendio en el Bosque Nacional de Tonto entre Fountain Hills y Roosevelt Lake, se expandió a 64,513 acres con un 0% de contención el martes por la mañana, según los funcionarios forestales y el reporte de Inciweb lo que lo convierte en el mayor incendio forestal actual en la nación.

As if 2020 hasn’t been enough fun already, this is the current view from my office. #BushFireTontoNF pic.twitter.com/xEUTheGxM5 — Lori Van Santen (@LoriVanSanten) June 16, 2020

No se han reportado daños por el fuego.

Another Time Lapse of the #BushFire northeast of Phoenix, Arizona. Watch the left center side. You can noticeably see it spreading. #AZWX #StormHour #BushFireTontoNF pic.twitter.com/v6BnXkwOis — Bryan Snider (@BryanSnider) June 15, 2020

El incendio de Bush está ya cerca de ser uno de los 10 principales incendios forestales más grandes en la historia del estado. El No. 10 fue el Murphy Complex Fire, que consumió 68,078 acres cerca de Río Rico en 2011, según la investigación de KTAR News 92.3 FM.

Per the @TontoForest – #BushFire is 64,513 acres determined after infrared flight. Fire is being driven by high winds & heavy, continuous, dry grass & brush. Pic taken from Punkin Center. More info can be found on @inciweb #AZFire #AZForestry #BushFireTontoNF pic.twitter.com/4J1rb16bg5 — AZ State Forestry (@azstateforestry) June 16, 2020

La ruta estatal 87 (Beeline Highway) permanece cerrada entre Payson y la autopista Bush debido al incendio, que comenzó el sábado debido a un fuego en un vehículo.

7:33 a.m., Tuesday, BUSH FIRE closures:

* SR 87 is still closed from Payson (MP 251) to Bush Highway (MP 199).

* SR 188 is closed between SR 87 (MP 244) and SR 88 (MP 276).

* Best detour: SR 260 and I-17. #aztraffic #azfire #BushFireTontoNF pic.twitter.com/XXVZlp5bXK — Arizona DOT (@ArizonaDOT) June 16, 2020

Además, la ruta estatal 188 está cerrada desde las autopistas 87 a 88 cerca del lago Roosevelt. Las áreas de recreación en el área también han sido cerradas.