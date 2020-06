Joyero fue baleado llegando a su lujosa casa en Nueva York, al discutir con un hombre

Un exitoso joyero de Manhattan recibió un disparo en el cuello frente a su elegante casa de Brooklyn, según la policía de Nueva York.

El hombre de 44 años, cuyo nombre no fue revelado, recibió un disparo justo antes de las 9 p.m. el jueves, mientras discutía con otro hombre en su camino de entrada en Whitman Drive, en Mill Basin.

El pistolero luego se subió a un Toyota y huyó hacia el sur, dijeron los policías. No estaba claro de qué se trató la discusión.

La policía del Distrito 63 encontró a la víctima sangrando en el camino de entrada rodeado de miembros de la familia tratando de ayudarle. Fue llevado al Kings County Hospital.

La policía cerró áreas alrededor de la escena del crimen en busca de evidencia y un proyectil gastado fue encontrado en la entrada. La casa también tiene un video de seguridad que está siendo revisado por los investigadores.

No se han anunciado arrestos.

Miembros de la familia le dijeron a amNY que el herido dirige una tienda en el famoso distrito joyero de West 47th Street, entre 5ta y 6ta Avenida, en Manhattan.

