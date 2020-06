T-Mobile restaura los servicios de voz y datos después de un apagón de 12 horas en Estados Unidos

Este lunes los clientes de T-Mobile sufrieron un apagón en todo Estados Unidos, en algunos casos registraron la interrupción de sus servicios de voz y datos hasta por 12 horas. Los clientes comenzaron a informar sobre la falla en el servicio entre las 11:30 a.m. y el medio día del lunes, tiempo del Pacífico. La compañía llegó a registrar más de 110,000 quejas según el sitio Downdetector.com.

Un mapa en la página web mostraba que los apagones se concentraron en los estados de Nueva York, Florida, Texas y California. En redes sociales los hashtags #Tmobile y #TMobiledown se volvieron tendencia en Twitter después de que los usuarios reportaron que no contaban con señal en sus celulares.

Aunque algunos especularon que la interrupción fue causada por una mala configuración en la red o mediante un ataque, Mike Sievert, el director ejecutivo de T-Mobile, dijo a través de un comunicado en la página web de la compañía que la interrupción fue provocada por “problemas de capacidad en el núcleo de la red”, causados por el aumento del tráfico.

“Nuestros ingenieros están trabajando para resolver un problema de voz y datos que ha estado afectando a los clientes de todo el país”, escribió en su cuenta de Twitter Neville Ray, el presidente de tecnología de T-Mobile, después de la 1:15 p.m. Poco después escribió: “lamentamos las molestias y esperamos que esto se arregle pronto”.

