Starbucks permitirá el uso de camisetas en apoyo al movimiento ‘Black Lives Matter’ y anuncia que hará sus propios diseños

Starbucks anunció el viernes que permitirá a sus empleados portar ropa alusiva al movimiento ‘Black Lives Matters‘ como una forma de manifestarse contra el racismo y afirmó que “será un espacio catalizador para el cambio ya que en la empresa todos son tratados con dignidad y respeto”.

Las acciones de Starbucks fueron dadas a conocer después de que la cadena de cafeterías prohibiera a sus empleados a utilizar ropa en apoyo al movimiento, según lo reportó el sitio de noticias BuzzFeed.

Los empleados de varios establecimientos llamaron incluso a un boicot hasta que la compañía les permitió el uso de vestimenta que apoya el movimiento contra el racismo. BuzzFeed señaló que en un principio Starbucks había argumentado que las acciones podrían incitar a más violencia.

Black Lives Matter. We continue to listen to our partners and communities and their desire to stand for justice together. The Starbucks Black Partner Network co-designed t-shirts with this graphic that will soon be sent to 250,000+ store partners. pic.twitter.com/Wexb45RcTE

— Starbucks Coffee (@Starbucks) June 12, 2020