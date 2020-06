La compañía de helados Ben & Jerry’s hace un llamado muy directo contra “la supremacía blanca” en un comunicado

Bajo las protestas por el asesinato de George Floyd una gran cantidad de empresas en todo el país han mostrado su apoyo al movimiento Black Lives Matter, sin embargo la empresa de helados Ben & Jerry’s dio un paso más allá, haciendo un llamado contra la supremacía blanca.

La compañía de helados publicó el miércoles en su cuenta de Twitter diciendo que: “debemos desmantelar la supremacía blanca”, en una imagen en blanco y negro acompañada por un breve texto. “El asesinato de George Floyd fue el resultado de una brutalidad policial inhumana por una cultura de supremacía blanca”.

The murder of George Floyd was the result of inhumane police brutality that is perpetuated by a culture of white supremacy. https://t.co/YppGJKHkyN pic.twitter.com/YABzgQMf69

En una declaración en su sitio web la compañía menciona que el asesinato de Floyd “fue una consecuencia previsible de un sistema y una cultura racista y prejuicios que han tratado a las personas afro-americanas como enemigos desde el principio. Lo que le sucedió a George Floyd en Minneapolis es el fruto de las semillas tóxicas plantadas en las costas de nuestro país en Jamestown en 1619, cuando los primeros hombres y mujeres esclavizados llegaron a este continente. Floyd es el último de una larga lista de nombres que se remonta a esa época y a esa costa. Algunos de esos nombres los conocemos – Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, Oscar Grant, Eric Garner, Trayvon Martin, Michael Brown, Emmett Till, Martin Luther King, Jr. – la mayoría no los conocemos”, dice la declaración.

La compañía de helados solicitó que el presidente Donald Trump y su administración desautoricen a los supremacistas blancos a través de una legislación que pueda crear una comisión para estudiar los efectos de la esclavitud y la discriminación desde 1619 hasta el presente y que pueda hacer las recomendaciones apropiadas, además sugirió que el Departamento de Justicia revitalice su división de Derechos Civiles.

No es la primera vez que la empresa de helados toma una postura política o social. En 2005 protesto por la perforación de un pozo de petróleo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico. En 2011 la compañía apoyó al movimiento Occupy Wall Street, y en 2018 lanzó su sabor “Pecan Resist” apoyando a las organizaciones que trabajan en la resistencia pacífica contra la administración Trump.

Today we launch Pecan Resist! This flavor supports groups creating a more just and equitable nation for us all, and who are fighting President Trump’s regressive agenda. Learn more and take action here >> https://t.co/Bi8YE1FvOZ pic.twitter.com/Kr6CKBX1sc

