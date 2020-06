Walmart retira armas de fuego y municiones de algunas tiendas mientras continúan las protestas en el país

Walmart ha retirado las armas de fuego y municiones de sus pisos de venta en algunas de sus sucursales en medio de protestas generalizadas en contra de la muerte de George Floyd.

Sin embargo, los clientes del gigante mayorista podrán continuar comprando ese tipo de artículos aunque no están exhibidos de manera pública, dijo un vocero de la compañía a la cadena CNN:

“Como vendedor responsable de armas de caza y deportivas, hemos retirado temporalmente las armas de fuego y municiones del piso de ventas de algunas tiendas por precaución”.

Algunas de las protestas pacíficas en contra de la muerte de Floyd registrada la semana pasada, se han vuelto violentas. Las cadenas de televisión y redes sociales han mostrado protestas con personas saqueando y apuntando con armas en restaurantes y tiendas de venta al por menor, incluyendo algunas sucursales de Walmart.

La compañía dijo que en una gran cantidad de sus tiendas no vende armas de fuego, incluyendo sucursales que han experimentado saqueos.

Desde el año pasado Walmart prohibió a los compradores llevar armas a sus tiendas y anunció que limitaría el uso de municiones en sus tiendas en respuesta a la masacre donde 24 personas fallecieron en dos tiroteos al interior de sus tiendas en El Paso, Texas y Southaven, Mississippi.

We’ve been working to understand the many important issues arising from the horrific events in El Paso and Southaven, as well as those raised in the national discussion around gun violence. Today, we’re sharing some next steps: https://t.co/chWzGf6Amv pic.twitter.com/Ye3xjjRdrh

