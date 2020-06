VIDEO: Afroamericanos golpean brutalmente a hispano; lo remataron varias veces en el piso

HOUSTON – Un video captado por una cámara de seguridad muestra el momento que un grupo de jóvenes afroamericanos atacan a un hombre hispano que estaba saliendo de una tienda en el área de Klein.

Las imágenes son perturbadoras.

Según el hombre hispano, de 24 años, se encontraba en la fila para pagar en el interior de la tienda, ubicada en la cuadra 7100 de la calle Oakwood Glen el pasado domingo a eso de las 7 p.m., cuando un grupo de cinco afroamericanos se pusieron enfrente de él en la fila.

Un altercado comenzó entre ellos y el hombre hispano. El grupo se salió de la tienda, pero regresaron cuando lo vieron salir de la tienda.

El grupo confrontó al hispano y uno de ellos lo golpeó en el rostro. La víctima, con una bolsa en cada mano, retrocedió al recibir el golpe y luego fue atacado por el resto del grupo a golpes y patadas.

LAW ENFORCEMENT NEEDS YOUR HELP IDENTIFYING THESE SUSPECTS IN A BRUTAL ATTACK!!

The criminal case is being investigated by our partners at the Harris County Sheriff’s office. If anyone knows the identity of any of these suspects, please contact CRIME STOPPERS at 713-222-8477. pic.twitter.com/rvGefXb3GH

— Mark Herman, Harris County Constable Precinct 4 (@Pct4Constable) June 16, 2020