“Dios mío, mi niña”: La madre de Vanessa Guillén comparte su angustia al ver el último video de su hija desaparecida

Las imágenes causaron mucho dolor

HOUSTON – La madre de Vanessa Guillén compartió sus sentimientos al ver a su hija en las últimas imágenes de un video de seguridad grabado días antes de que la militar hispana desapareciera.

El video de Vanessa visitando uno de sus restaurantes favoritos antes de desaparecer el 22 de abril ha circulado en las redes sociales generando mucha empatía para la familia de la joven.

La soldado de origen mexicano se encontraba visitando el establecimiento en Killeen, Texas cuando fue captada por las cámaras del lugar. Para algunos esto se podría considerar algo normal, nada fuera de lo común, pero para una madre que lleva dos meses sin ver a su hija las imágenes son desgarradoras.

“Yo la noté igual como siempre porque ella así es, como yo, camina desesperadita, toca el teléfono, se sienta, se para. Yo la conozco perfectamente a mí hija”, dijo Gloria Guillén a La Opinión en una reunión vía Zoom en la que se dio a conocer que la organización LULAC de Houston estaría donando $25,000 dólares a la búsqueda de Vanessa Guillén. La recompensa ahora es de $50,000.

“Lo que pasa es que en ese video yo lloré mucho porque tenía mucho que no la miraba, me lo enseñaron en la manifestación del viernes; un periodista. Yo me emocioné tanto al verla caminar, porque yo la conozco, así actúa ella, no miré nada extraño”, agregó la madre.

Sin embargo, las emociones que le causaron ver ese video fueron demasiado fuertes al final, que hasta se puso mal.

“Me emocioné tanto que me puse muy mal. No se imagina lo que sentí ver a mi hija en ese video, fue algo que dije, Dios mío mi niña, mi niña”, compartió la madre antes de ponerse a llorar.

Destrozada, pero con valor, la madre exigió una investigación independiente.

“A ellos (investigadores militares) no les creo nada. Ellos se van a tapar, tienen que venir investigadores de afuera”, dijo Gloria Guillén, la madre de Vanessa.

Entre lágrimas y gritos pidió el regreso de su hija y compartió que toda la situación le ha causado problemas de salud.

“No sabemos nada de mi niña, ya casi son dos meses y no nos dicen nada, encuentren a mi hija”, agregó.

“Ya no aguanto más, ya no duermo. Mi cara me lo dice todo. Pregúntele a mi hija (Mayra) me estoy poniendo mal de salud. Ya no puedo”, explicó con desesperación la madre.

El propósito de la reunión convocada por LULAC de Houston fue para anunciar que la organización cívica estaría donando $25,000 dólares a la búsqueda de Guillén. Con la nueva cantidad la recompensa aumenta a $50,000 dólares.

El lunes el Comando de Investigación Criminal del Ejército de los Estados Unidos informó que aumentaría de $15,000 a $25,000 dólares la recompensa en el caso de Guillén.

A esa cantidad se le pueden sumar los $5,000 dólares que donó el rapero Baby Bash de Houston este pasado fin de semana.

En la conferencia participó la representante de Texas, Sylvia García (D), y se comprometió a exigir una investigación transparente.

“Hasta ahora no se le han dado las respuestas que necesita la familia de Vanessa. Hay demasiadas preguntas y muchas inconsistencias en lo que se ha informado hasta ahora”, dijo García.

La representante dijo que el FBI se ha involucrado, pero confesó no saber exactamente cuál es el papel de la agencia en la investigación.

“No se nos ha dicho qué tan extensa es la participación del FBI y necesitamos saberlo para asegurarnos que se utilizan todos los recursos para encontrar a Vanessa”, agregó la representante.

Oficiales del Comando de Investigación Criminal del Ejército de los Estados Unidos dijeron que no tienen reportes o información creíble sobre las alegaciones de que la soldado desparecida fue asaltada sexualmente.

En las redes sociales han circulado especulaciones de que Guillén estaba siendo acosada sexualmente. La madre de la soldado hispana también ha declarado a los medios informativos que su hija estaba siendo acosada sexualmente por un sargento, pero Guillén no mencionó un nombre, reportó o identificó a una persona.

El Comando de Investigación Criminal del Ejército de los Estados Unidos también reportó que no se ha encontrado información que la desaparición de Guillén esta conectada con la desaparición del militar Gregory Wedel-Morales, quien ha estado desaparecido desde el 20 de agosto, 2019.

“A estas alturas de la investigación no existe información creíble o reporte que Vanessa Guillén estaba siendo asaltada sexualmente, o que este caso tiene una relación con la del militar Gregory Wedel-Morales, quien desapareció en Killeen, Texas”, indicó el comunicado del Comando de Investigación Criminal del Ejército de los Estados Unidos.

“Estamos completamente enfocados en el caso de Vanessa y estamos persiguiendo agresivamente cada pieza de información creíble y cada pista en la investigación”, agregó el comunicado.

El Comando informó que más de 150 personas han sido entrevistadas en el caso de Guillén.

García dijo que su oficina seguirá insistiendo en que se investigue hasta las últimas consecuencias las alegaciones de asalto sexual.

“No es la primera vez que acusaciones de acoso sexual surgen en el ejercito de los Estados Unidos y en este caso voy asegurarme de que se persigan todas las pistas”, comentó García.