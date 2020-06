El Covid-19 no ha frenado el Censo 2020 en el Área de la Bahía

A pesar de todas las medidas de emergencia tomadas para detener el avance de la epidemia Covid-19, provocada por el nuevo coronavirus, líderes comunitarios que trabajan con el Censo 2020 han reiterado que este continuará su rumbo planificado solo con algunos cambios.

El Censo ya se encuentra realizando ajustes en las formas de operar y ajustes al trabajo de llegada que las organizaciones comunitarias asociadas con el Censo tiene que hacer. Estos cambios serán mitigados por el hecho de que es multifacético y tiene variadas formas de contar a la gente en la comodidad de sus hogares por lo tanto esta crisis de salud tendrá posiblemente un impacto menor.

Hablando en una conferencia prensa a través del internet hace un tiempo, especialistas informaron que impactos se dan en áreas operacionales como en grupos de personas viviendo en internados (universidades), personas que reciben servicios sociales en refugios y personas que no tienen refugio y viven en la calle.

Los estudiantes universitarios debían ser contados en sus campus universitarios mientras vivían allí; los estudiantes que estudiaban en el extranjero y regresaron a casa ahora pueden contarse en sus hogares.

“La realidad es que podemos responder al Censo a través de todo el país… El mensaje más importante es que la gente puede responder al Censo a partir de ahora mismo a través del internet, vía telefónica, por correo o desde su hogar. No debería haber algún impacto significativo por el momento”, dijo en marzo pasado Stephanie Kim, directora del Censo 2020 de la organización United Way Bay Area (UWBA).

El Estado de California le entregó fondos adicionales a United Way Bay Area (UWBA) para apoyar el trabajo de llegada a las diferentes comunidades.

Para apoyar la lucha contra el virus ha sugerido que las organizaciones comunitarias realicen actividades de promoción del Censo 2020 que no requieran contacto físico. En lugar de reuniones y ferias tener presentaciones y talleres virtuales (webcast). También se ha propuesto ampliar el trabajo en las redes sociales, impulsar llamadas telefónicos, envío de postales, distribución de volantes y dejar avisos impresos en las puertas para comunicarse con las personas en sus hogares y seguir las mismas medidas de salud pública que está implementando en su organización.

Los especialistas también alertaron contra las estafas y engaños enfatizando que el Censo no pide dinero o donaciones, no solicita el número de seguro social completo ni el número de tarjeta de crédito o de cuenta bancaria. Tampoco pregunta por los nombres de su madre ni otras preguntas en relación a datos que pueden ser usados como verificación en el acceso a cuentas personales.

El Censo tampoco promueve ningún partido político, no amenaza con arresto, no envía correos electrónicos no solicitados (la Oficina del Censo casi siempre se comunicará con usted por correo postal) y no usa otro URL que no sea census.gov . Tampoco envía formularios de papel que tengan una dirección de devolución que no sea Jeffersonville, Indiana.