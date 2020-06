Cómo prepararse para protestar: Guía para principiantes

Este mes, la gente se reunirá afuera del Ayuntamiento de Boston para pedir la reforma del departamento policial.

Tatiana Becker fue una activista por los derechos de los animales en la universidad, pero, según ella, con el tiempo se agotó y, hasta la semana pasada, no había asistido a una protesta política en más de dos décadas.

Después de ver el video en el que el afroamericano George Floyd muere bajo custodia policial luego de que el oficial de policía blanco de Minneapolis, Derek Chauvin, se arrodilla sobre su cuello durante más de 8 minutos, Becker se sintió profundamente consternada, pero limitó sus expresiones de solidaridad con los activistas de justicia racial a las publicaciones de Facebook. “Vi cómo rociaban con gas pimienta y disparaban balas de goma a los manifestantes”, explica. “Temía por mi seguridad personal”.

Luego, una amiga afroamericana la desafió a involucrarse más, dice Becker, que es una hispana de 39 años. Entonces, el 2 de junio, comenzó a participar en las protestas en curso en Pasadena, California, una ciudad a las afueras de Los Angeles, donde vive y es dueña de una empresa de reclutamiento.

Todo “estuvo muy tranquilo. Me sorprendieron mucho los líderes. Comenzó con una especie de oración”, comenta. “Me sentí muy a gusto en esa comunidad de manifestantes”. Tanto es así que se unió a otras 3 marchas locales esa semana y convenció a varios amigos de que la acompañaran, que hasta entonces habían sido observadores pasivos.

Becker parece ser uno de los muchos estadounidenses que están siendo impulsados, por primera vez o en mucho tiempo, hacia la acción política por la muerte de Floyd y los problemas más amplios de violencia policial e injusticia racial que generó.

Asimismo, al igual que Becker, algunas de esas personas pueden haber estado dudando, algunas debido a las imágenes violentas que han visto de enfrentamientos recientes entre la policía y los manifestantes, pero otras simplemente porque no se sienten muy seguras de cómo, cuándo o dónde participar ni qué esperar si lo hicieran.

Para ayudar a responder estas y otras preguntas, hablamos con expertos en organización y activismo, así como con la policía, para recopilar las siguientes sugerencias y recursos.

Entiende los riesgos

Asistir a una protesta política en este momento implica asumir algunos riesgos.

Por supuesto que la COVID-19 es una gran preocupación. Con un virus respiratorio contagioso en circulación, simplemente no existe una manera segura de estar en una marcha y caminar entre multitudes que cantan al unísono. Dicho esto, puedes minimizar tu exposición si permaneces afuera, usas máscaras, mantienes la distancia social de tus compañeros manifestantes y tomas otras precauciones como se detalla en esta guía de CR para protegerte del virus mientras protestas.

También existe la posibilidad de violencia física, a pesar de la experiencia pacífica de Becker. Incluso los manifestantes decididamente pacíficos han sido arrestados por la policía en las últimas semanas, aunque estos casos han disminuido en los últimos días. No obstante, algunas protestas han implicado enfrentamientos violentos entre manifestantes y la policía. En algunas ciudades, la policía ha utilizado gas lacrimógeno, gas pimienta, balas de goma y otras tácticas enérgicas de control de multitudes, y posiblemente peligrosas. Y, en otros lugares, se han producido saqueos, lo que puede aumentar el riesgo de lesiones por vidrios rotos u otros medios.

El conocimiento de la situación también puede ayudar a mitigar este riesgo, dice Jawanza Williams, organizador principal de la organización sin fines de lucro VOCAL-NY del estado de Nueva York, que aboga por las personas de bajos recursos. “Debes tener en cuenta lo que sucede a tu alrededor y el temperamento de la situación, y debes saber que puede cambiar rápidamente”, indica. “La gente no debería sentirse culpable por irse si el entorno político general no se siente bien”.

El jefe retirado Frank Straub, director del Centro de Estudios de Violencia en Masas de la Fundación Nacional de Policía, está de acuerdo. “Ten en cuenta la dinámica de la multitud, el flujo y reflujo. Y, si las cosas parecen que no van a salir bien y te generan incomodidad, podría ser un buen momento para que te vayas de ahí”, asegura.

Además, él indica que los conflictos entre la policía y los manifestantes tienen más probabilidades de producirse por la noche que durante el día, especialmente en las ciudades donde los funcionarios locales le pidieron a la policía que exigiera el cumplimiento de los toques de queda, muchos de los cuales ya han sido retirados.

Si finalmente decides que no te sientes cómodo con estos riesgos, hay otras formas de apoyar la causa de la justicia racial y contribuir a la lucha contra la brutalidad policial, incluidas las donaciones financieras.

Cómo elegir una protesta

Al igual que con muchos movimientos sociales hoy en día, la ola de manifestaciones populares que surgió a raíz de la muerte de Floyd es un fenómeno difuso, que en gran medida carece de un liderazgo nacional centralizado. Los eventos tienden a surgir orgánicamente de cientos de organizaciones locales que solo están afiliadas vagamente entre sí, si acaso. Cuesta encontrar cronogramas completos, incluso a nivel local.

En ese entorno, dice Williams, las redes sociales son, por mucho, la herramienta más importante que utilizan los organizadores para difundir los próximos eventos.

La mejor fuente de información actualizada es Twitter, donde (después de crear una cuenta) puedes buscar términos como “Black Lives Matter”, “George Floyd”, “violencia policial”, “protestas”, “marcha”, el nombre de tu ciudad y plazos como “hoy”, “mañana” o “esta semana”. Facebook es otra buena fuente; busca los mismos términos en las pestañas “Grupos” y “Eventos”.

Williams sugiere que otra buena estrategia es investigar organizaciones locales que “amplifiquen tus valores” y que sigas sus actualizaciones de redes sociales en Twitter y Facebook. Puedes comenzar por buscar tu ciudad en esta lista de grupos locales de Black Lives Matter en todo el país, que incluyen enlaces a sus respectivos sitios web, canales de redes sociales y hashtags asociados.

Por último, forma un equipo con amigos con ideas afines para mantenerte informado sobre las próximas manifestaciones locales. Hay una buena posibilidad de que no te enteres sobre un evento local determinado, pero es poco probable que ninguno de tus compañeros de marcha se lo pierdan también.

Busca grupos

Hablando de formar grupos, debes evitar protestar solo. Williams recomienda que todos, especialmente los jóvenes, asistan a sus primeras protestas en compañía de una organización local que comparta sus valores y pueda ayudar a proteger su seguridad y sus derechos.

Si eso no es posible, recomienda un sistema de amigos en el que tú y tus compañeros viajen juntos antes, durante y después de la manifestación, se cuiden entre sí y estén preparados para buscar ayuda en caso de que uno de ustedes resulte herido o sea arrestado.

Pero, si asistes a una protesta solo, dice Williams, al menos comparte con alguien tu ubicación, define un horario para asistir y establece una estrategia para que te encuentren si no te pones en contacto.

Prepárate

“Básicamente, me preparé como si fuera a un concierto al aire libre”, dice Anton Smith, un estudiante universitario de 21 años que asistió a su primera protesta la semana pasada en Stratford, Connecticut.

De hecho, las demandas físicas de una manifestación o marcha incluyen pasar mucho tiempo de pie, exponerse a condiciones climáticas y tener acceso limitado a alimentos, agua y baños, por lo que activistas experimentados como Williams recomiendan planificar con anticipación y estar bien equipados. “Piensa en las necesidades específicas de tu cuerpo en ese tipo de condiciones”, dice.

Como mínimo, necesitarás un buen par de zapatos con puntas cerradas para caminar, ropa cómoda que te proteja del sol, una máscara facial o pañuelo para ayudar a prevenir la propagación de la infección por COVID-19, y una mochila resistente, pero ligera, para llevar provisiones.

Existen varias guías en línea, incluida esta publicada por la NAACP, que ofrecen consejos sobre qué deberías incluir (y qué no) en esas provisiones.

En la mochila debes llevar: mucha agua embotellada; algunos bocadillos energéticos; desinfectante para manos en cantidad abundante; una mascarilla de repuesto; una identificación, tarjeta de crédito y suficiente efectivo como para comprarle algo a un vendedor ambulante y para cubrir un viaje en taxi a tu casa; un sombrero para protegerte la cabeza del sol; medicamentos importantes para al menos dos días (en caso de que te arresten); vendajes y suministros básicos de primeros auxilios; bolígrafo y papel para tomar notas; un cargador de teléfono o un cargador portátil (si llevas un teléfono, consulta más adelante); y una lista impresa de números telefónicos de emergencia, que debe incluir el número de un abogado o al menos un adulto responsable que no esté en la protesta y en quien se pueda confiar para conseguirte un abogado. (Otra precaución de respaldo es que te escribas un número de teléfono primario de emergencia en la piel con un marcador Sharpie, en caso de que pierdas tu equipo y en especial si no lo recuerdas de memoria).

¿Qué no debes llevar? Joyas costosas. Lentes de contacto (usa anteojos). Y “nada que, ni remotamente, aparente ser un arma”, dice Williams.

Algunos activistas veteranos también recomiendan equipos y provisiones de protección por si la policía utiliza gas lacrimógeno o gas pimienta en respuesta a tu protesta. Eso incluye gafas que impidan el acceso de líquidos (como anteojos [goggles] de natación), guantes resistentes al calor y un cambio extra de ropa. Esta guía tiene consejos sobre qué hacer si alguna sustancia entra en tus ojos.

Si llevas un letrero, hazlo con cartulina rígida o con cartón espuma. Evita las manijas de madera pesadas que pueden causar lesiones en una multitud. En cambio, puedes usar los palos de madera delgados (como el que se vende para revolver pintura). Las frases cortas y simples escritas en letras grandes y en negrita son las más eficaces. Puedes ver varios ejemplos de carteles que se utilizaron recientemente en Essence.com y en Insider.com.

¿Qué hacer con tu teléfono celular? A pesar de las ventajas obvias de tener uno, como comunicarte con otras personas en la protesta y fuera de ella, acceder a aplicaciones de mapas y compartir viajes, y tomar fotos y videos, algunos expertos aconsejan dejar el teléfono en casa para proteger tu privacidad y evitar la vigilancia policial. Si llevas tu teléfono, implementa estos consejos de CR sobre cómo proteger tu privacidad y seguridad durante una protesta. En pocas palabras: considera deshabilitar el GPS, el WiFi y el Bluetooth, así como cualquier función de desbloqueo biométrico; pon el teléfono en modo avión cuando no lo uses; y utiliza un dispositivo anónimo “descartable” en lugar de tu teléfono principal.

Infórmate sobre tus derechos

La Primera Enmienda de la Constitución garantiza tu derecho a agruparte y expresar tus puntos de vista a través de la protesta. Pero, como se indica en la Guía “Infórmate sobre tus derechos” de ACLU, la policía y otros funcionarios del gobierno pueden imponer algunas restricciones a esos derechos en beneficio de la seguridad pública, la protección de la propiedad privada o el control del tráfico.

Cómo se equilibran estos intereses, por momentos en conflicto, depende en parte de cosas como las regulaciones locales y las características físicas de la ubicación. Pero, en general, tus derechos de libre expresión se hacen más evidentes en “foros públicos tradicionales”, como aceras, parques, plazas públicas (frente a un edificio del gobierno, por ejemplo) y calles, siempre y cuando no bloquees el acceso ni interfieras de otra manera con el propósito habitual de la ubicación. (Por el contrario, puedes protestar en una propiedad privada solo si tienes el permiso del propietario del lugar).

Las protestas generalmente requieren un permiso si involucran un gran número de personas o sonido amplificado, o si las calles deben cerrarse o bloquearse para adaptarse a las marchas. Sin dicho permiso, la policía puede pedir a los manifestantes que se trasladen a otro lugar por razones de seguridad o para permitir que otros pasen. Pero la policía no puede basarse en la falta de un permiso para prevenir las protestas que surjan en respuesta a las noticias de última hora.

Si te encuentras en un espacio público y cumples con la ley, tienes derecho a fotografiar o grabar videos de cualquier cosa a la vista, incluidos los agentes de policía. (La ley sobre grabaciones de audio es un poco más complicada y varía según el estado). Y los oficiales de policía no pueden confiscar ni eliminar ninguno de estos materiales, incluso si te arrestan.

La policía no puede cancelar una protesta, excepto como último recurso y solo si existe un peligro claro o una amenaza para la seguridad pública. Si los oficiales emiten una orden de dispersión, deben dar a los manifestantes un aviso claro y detallado, una cantidad de tiempo razonable y una ruta de salida para poder cumplir con la orden.

Qué hacer si surge un conflicto

Por supuesto, conocer tus derechos no significa que siempre se te permitirá ejercerlos. Es posible que tus esfuerzos de expresión entren en conflicto directo con las directivas policiales para, por ejemplo, abandonar un espacio público en particular. Y, en medio de la intensidad emocional de las manifestaciones políticas, especialmente aquellas centradas en el tema de la mala conducta policial, estas directivas no siempre se brindan con claridad y de acuerdo con los principios de derechos civiles, lo que puede provocar un aumento en las tensiones entre la policía y los manifestantes.

Straub, quien formó parte de la policía a nivel estatal, local y nacional por más de 30 años, recomienda que, por razones de seguridad personal, intentes cumplir con la mayoría de las directivas de los oficiales de policía en este momento, incluso si crees que están violando tus derechos. “Es posible que no estés al tanto de los motivos de la orden y, con suerte, serán válidos”, dice. De cualquier manera, él agrega, “justo en el medio de una acción policial probablemente no sea el mejor momento para un debate filosófico”.

Si te detiene un oficial de policía, la ACLU recomienda un enfoque de tranquilización: mantén tus manos a la vista (para dejar en claro que no estás sosteniendo un arma posiblemente peligrosa) y pregunta con calma al oficial si te está deteniendo.

Si no te está deteniendo, aléjate con calma, dice Williams. Si te arrestan, pide hablar con un abogado y, de lo contrario, permanece en silencio.

La ACLU aconseja que no aceptes una inspección de tus pertenencias, fotos o videos. La policía no puede exigir legalmente ver ni eliminar el contenido digital de tus dispositivos.

Si crees que alguno de tus derechos ha sido violado, la organización sugiere además que documentes todo lo que puedas, incluidos los nombres de los oficiales, los números de credencial y las agencias policiales para las que trabajan, que tomes fotografías de cualquier herida, recopiles información de contacto de cualquier testigo, y que incluyas toda esa información en una queja por escrito a la división de asuntos internos de la agencia o al comité de quejas civiles.

Para recibir asistencia legal, la Asociación Nacional de Abogados tiene una lista de sus grupos locales, muchos de los cuales tienen líneas directas de apoyo legal y pueden enviar observadores legales a las manifestaciones a pedido. Además, busca con anticipación otras organizaciones sin fines de lucro locales que brinden servicios legales a los manifestantes, como GoodCallNYC, que mantiene una línea directa las 24 horas del día, los 7 días de la semana (833-346-6322), y que pone en contacto a las personas que llaman con sus familiares y abogados gratuitos con una sola llamada.

