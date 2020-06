“Creo que el Dios del futbol existe”: Las emotivas palabras de Gennaro Gattuso tras ganar la Copa Italia

El entrenador italiano levantó la copa dos semanas después de la muerte de su hermana

Este miércoles, el Napoli ganó su sexta Copa Italia al derrotar de manera dramática a la Juventus por marcador de 4 -2 en penales y el más emocionado de esto fue su entrenador Gennaro Gattuso.

En una entrevista con la televisora italiana Rai durante los festejos por la victoria, Gattuso dio un emotivo discurso en el que afirmó que el Dios del futbol existe: “En la vida el fútbol me dio más de lo que yo le di. Me ha permitido convertirme en lo que soy. Me ha hecho hombre. El fútbol me dio mucho y por eso trabajo con gran pasión. Sé que no puedo dejar de luchar nunca. Creo que existe el Dios del fútbol”.

Además de ser la sexta copa para el conjunto de Nápoles, este triunfo significó una alegría para Gattuso, quien a principios de mes sufrió del fallecimiento de su hermana menor Francesca, a causa de una grave enfermedad.

Francesca Gattuso ha affrontato la malattia con la stessa carica e la stessa solarità con cui ha vissuto Milanello e il Milan ogni giorno. Rino, il tuo immenso dolore e quello della tua famiglia è anche il nostro. Riposa in pace cara Francesca. pic.twitter.com/h6CEFrzAUz — AC Milan (@acmilan) June 2, 2020

Tras la pérdida de su hermana, Milán, equipo donde jugó la mayor parte de su carrera, le envió sus condolencias: “Francesca Gattuso enfrentó la enfermedad con la misma carga y el mismo resplandor con el que Milanello y Milán vivían todos los días. Rino, tu inmenso dolor y el de tu familia también es nuestro. Descansa en paz querida Francesca”.