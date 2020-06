En medio de la controversia, Lupillo Rivera estrena ‘De regreso al ruedo’

'Cortina de humo', el primer corte del álbum del cantante, pretende reivindicar a un reconocido capo de la droga mexicano

A Lupillo Rivera no lo dejan los chismes ni a sol ni a sombra. Ahora, el cantante anda en boca de medio mundo porque supuestamente declaró que su divorcio de su más reciente esposa, Mayeli Alonso, fue porque ella le fue infiel.

“Llevamos dos años de divorciados, [y yo] batallando y evitando hablar algo de la mujer”, dijo Rivera en una conversación a través de Zoom. “Lo que te puedo decir de Mayeli es que no tengo nada en contra de ella, ningún coraje […] Yo le deseo lo mejor, y me quito los lentes para que veas que estoy diciendo la verdad”.

En efecto, Rivera se quitó los lentes, que traía puestos, dijo, para cubrir las ojeras que le habían provocado las largas jornadas de trabajo. Y es que llevaba varios días ofreciendo entrevistas desde su casa a estaciones de radio a propósito de “De regreso al ruedo”, un álbum que acaba de estrenar y que incluye solo corridos.

“Hacía muchos años que no sacaba un disco de puros corridos”, dijo el intérprete, quien para este proyecto hizo mancuerna con su hermano Juan, que fue el productor pero además con quien grabó el controversial “Cortina de humo”, un tema que aboga por la inocencia de Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los capos de la droga más notorios que ha tenido México.

El corrido, que fue censurado por Youtube en tres ocasiones –en ninguna de las cuales hubo una explicación, según Rivera– estuvo inspirado en la conversación que Lupillo y Juan tuvieron con el narcotraficante luego de la visita que hicieran al penal de Puente Grande el año pasado. Lupillo, además de grabar un video en ese centro penitenciario cercano a Guadalajara, ofreció un par de conciertos para los reos y reas que ahí se encuentran, entre ellos Félix Gallardo.

Aunque no están claras las razones por las que hablaron con el capo, quien purga una condena de 37 años por su participación en el asesinato de un agente de la DEA en los años ochenta, los hermanos Rivera quisieron plasmar en un corrido parte de esa conversación. Entre otras cosas, en la canción Félix Gallardo clama por su inocencia y se considera víctima de un sistema corrupto.

“El corrido viene de la propia boca del señor”, dijo Lupillo. “Lo que dice el corrido, palabra tras palabra, son palabras directamente de él, nada de más y nada de menos, es lo que el señor nos contó”.

La intención no era escribir un tema sobre el encuentro, dijo Lupillo, pero Juan quiso hacerlo y cuando lo terminó regresó al penal para pedirle su opinión a Félix Gallardo, quien ya tiene 74 años.

“Se lo pusimos y el señor lo aceptó”, dijo el cantante. “Hubo unos cambios de palabras, pero quedó muy contento”.

Esta sería la primera vez que el capo ofrece su versión de los hechos, según el artista, pues a pesar de que existe una serie sobre su vida, “Narcos: México”, que protagoniza Diego Luna y que transmite Netflix, Félix Gallardo nunca ha sido consultado sobre lo que fue su obra fuera de la prisión.

“Yo creo que las cosas reales deben de salir de las personas de las que vas a hablar”, dijo. “Ahí es donde está la contradicción de la serie que hicieron; el corrido viene de la propia boca del señor, y la serie no viene de ahí”.

En resumen, tanto Lupillo como su hermano, están convencidos de que Félix Gallardo no es el monstruo que han hecho de él la historia y los medios. Es más bien “un ser humano de mucho respeto […] No una persona prepotente, no una persona mala; simplemente una persona bien derecha, como debe de ser”.