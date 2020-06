Fotos: “Supremacista blanco” golpea y deja ensangrentado a un hombre que defendía a mujer inmigrante de sus insultos racistas

TEXAS – Un hombre de San Antonio fue dejado ensangrentando luego de haber defendido a una joven inmigrante de un “supremacista blanco” que la estaba insultando con insultos racistas y palabras explicitas en el interior de un gimnasio Life Time Fitness al norte de la ciudad.

Matthew Egan, de 36 años, llegó al gimnasio Life Time Fitness que se encuentra ubicado en la intersección de la carretera US 281 y el periférico 1604 acompañado de su novia. En su camino a la alberca, se topó con un hombre sin camisa gritándole a una mujer.

El hombre, según Egan, estaba insultando a la mujer palabras obscenas y le recalcaba que se fuera del país; “Ni siquiera perteneces a este país”, le gritaba a la mujer el hombre blanco.

Egan intentó calmar la situación, pero el hombre blanco siguió con los insultos, Egan se metió entre los dos y le dijo al hombre que dejara a la joven en paz.

El hombre se enfureció y dirigió su atención a Egan. Lo amenazó con matarlo y lo agredió con unos topes con la cabeza.

White supremacist just head butted me for standing up for a young woman he didn’t think belonged in this country. He was calling her all sorts of horrible names just because she asked him to follow social distancing guidelines at the gym. pic.twitter.com/CNtyWRoEQy

— Trainer Tol (@TrainerTol) June 13, 2020