Novia intenta despedir a la fotógrafa de su boda por apoyar manifestaciones contra el racismo

La chica le pedía le devolviera el anticipo que le dio pero la fotógrafa se negó y donará el dinero a Black Lives Matter

Una fotógrafa de Cincinnati llamada Shakira Rochelle dio a conocer una hecho que para ella resulta ser inverosímil, y todo por sus convicciones políticas y sociales.

Resulta ser que Shakira recibió hace unos días un mensaje por Facebook en donde una novia, la cual la había contratado para que trabajara el día de su boda, en el cual le informaba que deseaba cancelar su contrato luego de que públicamente diera a conocer que está en contra del racismo y a favor del movimiento Black Lives Matter.

“Hola Shakira. Lamento decir que queremos un reembolso del depósito para nuestra boda. Hemos hablado mucho y no podemos apoyar a nadie que sea tan franco en asuntos que simplemente no les conciernen, así como a alguien que no cree que TODAS las vidas importan”, fue el mensaje que le escribió la novia.

“Nos daría mucha vergüenza tenerte en nuestro evento y sentir que no eres lo suficientemente estable como para completar el trabajo por el que te contratamos”, agregó la chica, exigiendo que le reembolsara el dinero que le había dado de forma anticipada.

Incrédula ante la situación, Rochelle le comentó a la fotógrafa que justamente por contrato, no podía devolverle el dinero que le había dado y el cual lo donaría justamente al movimiento Black Lives Matter, lo cual molestó aún más a la novia, quien la amenazó con demandarla.

La fotógrafa le contó a un amigo lo ocurrido con esta novia y él le sugirió que hiciera pública la historia, sin revelar la identidad de la chica. Shakira siguió el consejo y miles de usuarios de Facebook le externaron su apoyo aunque otros también la amenazaron y la acusaron de quererse hacer publicidad con este caso.