¿Qué es el pandam y por qué está de moda en las cocinas?

El pandam es una planta que suele cumplir una función decorativa en la cocina asiática

El pandam es una planta que ha cobrado relevancia en el arte culinario en los últimos años, y eso se le puede atribuir a su aspecto y a sus propiedades y beneficios. A continuación te hablaremos un poco más sobre ella.

¿Qué es el pandam?

Según un artículo del portal Sabor Gourmet, el pandam o pandano, es una planta que procede de Asia y se usa para envolver carnes y pescados, aunque también se le puede usar para aromatizar cocteles y postres. Su sabor es dulce e intenso, recordando a la esencia de vainilla, el coco o las nueces.

La planta en sí no se come, solamente se usa para dar sabor o para brindar color. Si quieres imprimir la esencia del pandam en tus platos, pero no su color verde característico, puedes adquirir extracto de pandam.

Propiedades del pandam

Más allá de lo culinario, el pandam cuenta con propiedades curativas que son útiles, por ejemplo, para tratar quemaduras de sol. Además, también es usado para oscurecer el cabello, por lo que cuenta con aplicaciones estéticas.

En algunas zonas rurales de Asia, se pueden encontrar hogares construidos con hojas de pandan, por lo que esta planta también es usada como material de construcción.

Beneficios del Pandam

Con el pandam puedes reducir la presión arterial y todas las molestias que ella ocasiona, como los mareos. Esto puede percibirse al prepararse 10 gramos de esta planta como una infusión.

Otro beneficio para nuestra salud es la eliminación de la caspa. Solamente tendremos que triturar hojas frescas de pandam y mezclarlas con agua para así masajear nuestro cuero cabelludo.

Masticar algunas hojas de pandam también puede ser muy útil para tratar el dolor de encías de manera casera, y si tienes fiebre, un té de pandam puede ayudarte a bajar la temperatura.

El pandam tienen muchos otros beneficios que puedes percibir en tu estado físico si incluyes esta planta en tu alimentación diaria. Pero recuerda, siempre debes contar con la asesoría de un experto para incluirla en tu dieta sin inconvenientes.