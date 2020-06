Renuncia alto cargo de Administración Trump por gestión del presidente de protestas raciales

Una alta funcionaria del Departamento de Estado presentó este jueves su dimisión por la gestión que el presidente Donald Trump, ha hecho de las protestas raciales en el país, según informó el diario The Washington Post.

Mary Elizabeth Taylor, una afroamericana de 30 años, había estado en el Gobierno de Trump desde el primer día y actualmente era la secretaria adjunta para Asuntos Legislativos del Departamento de Estado, después de haber trabajado primero en la Casa Blanca.

“Los momentos de agitación pueden cambiarte, cambiar la trayectoria de tu vida y moldear tu carácter. Los comentarios y acciones del presidente en torno a la injusticia racial y los afroamericanos atentan contra mis valores y convicciones básicos”, afirmó Taylor en su carta de dimisión, a la que accedió el Post.

“Debo seguir los dictados de mi conciencia y renunciar como secretaria adjunta de Estado para Asuntos Legislativos”, indicó, un cargo desde el que hacía de nexo entre el Departamento de Estado y el Congreso.

Mary Elizabeth Taylor, one of the highest-ranking Black officials in the administration, said Trump's actions “cut sharply against my core values." https://t.co/tcqVLoMjwL

— HuffPost Politics (@HuffPostPol) June 19, 2020