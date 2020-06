Sigue la carrera mano a mano por el título: valioso triunfo del Real Madrid ante el Valencia

Los merengues siguen a la caza del líder que tiene un partido durísimo en Sevilla

El Real Madrid consiguió un valioso triunfo ante el Valencia en el Estadio Alfredo Distefano, su cancha de prácticas, en un partido que se le estaba complicando y en el que fue incluso superado futbolísticamente por el equipo Ché. Con esto, se mantiene a dos puntos de distancia y a la caza del líder, el FC Barcelona.

El primer tiempo terminó empatado a cero goles, sin embargo, el árbitro anuló un polémico gol al Valencia que daba avisos clarísimos y había conseguido abrir el marcador, sin embargo, una ligera obstrucción de Maxi Gómez en el área y 3 minutos de revisión en el VAR, invalidó el tanto valencianista.

Para la segunda mitad, el equipo merengue salió mucho más determinado y en los primeros minutos pudo dominar el encuentro con más amplitud en media cancha buscando contrarrestar la excelente defensa planteada por el Valencia.

Todo bien para al Valencia hasta que al minuto 60, Sergio Ramos recuperó el balón y entregó a Eden Hazard quien armó una jugada brillante que acabó en los pies de Karim Benzema que solo tuvo que empujar al fondo.

GOAL FOR #REALMADRID ⚽️🔥 #EdenHazard 🇧🇪 feeds #KarimBenzema 🇫🇷, who slots home to give Los Blancos the lead in the 61st minute 🔝🏳#RealMadridValencia pic.twitter.com/iC1CrltlqD — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) June 18, 2020

Y después, llegó la historia del partido, cuando Marco Asensio, con 30 segundos en la cancha luego de más de 9 meses fuera por lesión, anotó el segundo gol merengue en una anotación que seguramente lo llenará de seguridad en el futuro.

GOAL FOR #REALMADRID 🔥 #MarcoAsensio 💪🔝 makes an emphatic return from injury with a stunning volley only 30 seconds after coming on 👏👏👏#AsensioMagisterial 🤩🤩 #RealMadridValencia pic.twitter.com/2U58V4RYFK — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) June 18, 2020

Al 86′, Karim Benzema puso números definitivos con una poesía de gol luego de una jugada del propio Marco Asensio que recibió y definió con genialidad.

GOLAZO FOR #REALMADRID!!! 🙌🔝 #KarimBenzema 🤩 finishes off a Real Madrid move with a brilliant touch and powerful volley with his left foot 😎 Real Madrid now leads #Valencia 3️⃣-0️⃣.#RealMadridValencia pic.twitter.com/rI5wPCl53v — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) June 18, 2020

Con este triunfo, el Real Madrid recortó la distancia a dos puntos con el Barcelona que el martes derrotó al Leganés, pero mañana juega uno de los partidos más difíciles que le restan ante Sevilla en el Sánchez Pizjuán.