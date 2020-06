Cinco claves que explican el fallo de la Corte Suprema a favor de los ‘dreamers’

Por María Peña

En una clara victoria política para el movimiento de los dreamers, la Corte Suprema emitió un dictamen este jueves que anuló la cancelación del programa de “Acción Diferida para los Llegados en la Infancia” (DACA), aunque la Administración Trump se ha empeñado en eliminarlo.

El programa, anunciado por el entonces presidente Barack Obama el 15 de junio de 2012, e implementado dos meses después, protege de la deportación a alrededor de 650,000 dreamers y les permite trabajar legalmente en el país.

La cifra original era de cerca de 800,000 jóvenes indocumentados, pero muchos con el tiempo ajustaron su estatus migratorio a la residencia permanente, por ejemplo, a través del matrimonio o el patrocinio de empleadores.

El presidente, Donald Trump, reaccionó furibundo al dictamen, y aunque en el pasado había prometido una “solución con corazón”, ahora ha sugerido que podría reiniciar otra batalla legal contra DACA.

Mientras tanto, el Congreso sigue sin avanzar en una legislación que resuelva de una vez la incertidumbre que viven los dreamers. La Cámara de Representantes aprobó el año pasado una medida que los legalice de forma permanente pero el Senado, bajo control republicano, no la ha sometido a debate o voto.

A continuación, las principales claves de lo que significa el dictamen de 5-4 de la Corte Suprema en el caso “Wolf v. Batalla Vidal”:

La Corte Suprema no se pronunció sobre la legalidad de DACA, pero sí determinó que la forma en que la Administración Trump anuló el programa el 5 de septiembre de 2017 fue ilegal.

En su dictamen de 5-4, la máxima corte del país instó al Departamento de Seguridad nacional a que revalúe su decisión.

La Corte Suprema dejó en claro que la Administración sí puede eliminar DACA, sólo que en este caso no lo justificó debidamente. Así, Trump puede volver a intentarlo si utiliza los canales apropiados y presenta un razonamiento que lo justifique, explicó el Foro Nacional de Inmigración.

En declaraciones a Noticias Telemundo, David Leopold, un abogado de Inmigración en Ohio, dijo que los dreamers que sean elegibles deberían en principio poder solicitar DACA por primera vez, pero lo más probable, a juzgar por la reacción de Trump, es que las autoridades intenten anular el programa con otros razonamientos.

“La Corte Suprema le dijo a Trump que empiece con la pizarra en blanco, y es probable que eso hagan, pero con la intención de anular el programa para azuzar a su base. No me queda duda de que esa es la ruta que escogerá Trump, porque se trata de su reelección y sus intereses políticos personales“, vaticinó Leopold.

El presidente y los principales funcionarios del DHS han condenado la decisión de la Corte Suprema, argumentando que los jueces han “usurpado” la autoridad del Poder Ejecutivo para anular “programas ilegales”.

El secretario interino del DHS, Chad Wolf, y su “número dos”, Ken Cuccinelli, dijeron en un comunicado conjunto que DACA se implementó de forma ilegal y que el dictamen de la Corte Suprema “usurpa la autoridad clara del Poder Ejecutivo de poner fin a programas ilegales”.

Desde su cuenta en Twitter, Trump lamentó que la Corte Suprema ha tomado decisiones contra algunas de sus políticas, y advirtió, sin fundamento, de que, si los demócratas recuperan el control de la Casa Blanca en los comicios del próximo 3 de noviembre, eso pondrá en peligro otros derechos consagrados en la Constitución.

These horrible & politically charged decisions coming out of the Supreme Court are shotgun blasts into the face of people that are proud to call themselves Republicans or Conservatives. We need more Justices or we will lose our 2nd. Amendment & everything else. Vote Trump 2020!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020