LASD abre fuego contra joven hispano de 18 años que era el vigilante de una tienda de autos en Gardena

El joven de 18 años Andrés Guardado murió la tarde del jueves luego de que agentes del Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD) abrieran fuego contra él.

El suceso ocurrió en la cuadra 400 de Redondo Beach Boulevard en la ciudad de Gardena, California cerca de las 5:53 p.m. según informaron las autoridades.

Los oficiales del Sheriff patrullaban la zona cuando vieron a Guardado cerca de un comercio con un arma de fuego, según el informe policial, el joven habría corrido hacia los locales después de ver a los agentes, por lo que los policías iniciaron una corta persecución a pie.

Last night LA Sheriff’s deputies shot and murdered 18 year-old Andres Guardado.

He was working security at an auto shop.

They pulled their guns on him when they showed up and then shot him in the back as he ran for his life.

— Joshua Potash (@JoshuaPotash) June 19, 2020