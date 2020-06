Por su asociación con una terrorífica historia racista, la Universidad de Florida prohibió el canto “Gator Bait”

La Universidad de Florida prohibió este jueves el clásico canto “Gator Bait”, que los fanáticos utilizaban para impulsar a su equipo, insinuando que el rival es “carnada de cocodrilo”; sin embargo, esta frase esta asociada con una terrorífica historia racista estadounidense.

La leyenda urbana cuenta que los hombres blancos de principios del siglo XIX utilizaban a bebés afroamericanos, por su color, para atraer a los cocodrilos fuera de los pantanos y cazarlos fácilmente.

Here is why I don’t mind Gator Bait being cancelled. If you think otherwise, I get it. Just try to see the bigger picture of everything. pic.twitter.com/mVwlvPS5RS

— Jerry Jr. (@JBreezyII) June 18, 2020