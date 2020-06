Alarmante: El Ártico registra una temperatura más alta que nunca antes

Un alarmante calor se registró en Siberia el sábado cuando la pequeña ciudad de Verkhoyansk (67.5 ° N de latitud) alcanzó los 100.4 grados Fahrenheit, 32 grados por encima de la temperatura alta normal, reporta CBS News.

Si se verifica, esta es probablemente la temperatura más alta jamás registrada en Siberia y también la temperatura más alta jamás registrada al norte del Círculo Polar Ártico, que comienza a 66.5 ° N.

La ciudad está a 3,000 millas al este de Moscú, en Rusia y más al norte que incluso Fairbanks, Alaska, en Estados Unidos.

We are in a relentless Arctic #heatwave – Siberia is literally on fire right now and it's set to continue.

Temperatures will comfortably exceed + 30 °C within the Arctic Circle over the next 10 days at least. It is a staggering + 20-25 °C warmer than it should be…

[THREAD] pic.twitter.com/J9opJLIaIw

— Scott From Scotland (@ScottDuncanWX) June 19, 2020