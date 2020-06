El alcalde de Miami participa en dos fiestas ilegales en un bar cuando hay récord de contagios por coronavirus

View this post on Instagram

Videos muestran eventos en @swanmiami sin distancia social, la barra llena y el alcalde de Miami @francisxsuarez estaba allí en una de las mesas, horas después de romper récord en Florida por casos del virus. La policía llegó y les tengo investigación a las 6pm @univision23 @pharrell @davegrutman #Swan prometió tomar medidas inmediatas