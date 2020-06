Ella es la mujer que hizo a Mauricio Ochmann padre por primera vez

El actor actualmente enfrenta la separación de Aislinn Derbez

Mauricio Ochmann ha estado en boca de todos y no precisamente por el éxito de su serie R, sino por el lamentable divorcio de Aislinn Derbez. Y es que la pareja se había convertido en una de las favoritas del medio, sin embargo no funcionó pero no por esto han dejado de lado a su pequeña Kailani.

Y es que Ochmann ya sabe cómo tratar con el divorcio y al mismo tiempo no descuidar a sus hijos, esto ya lo vivió con la arquitecta María José del Valle Prieto, la mujer que lo hizo papá antes que Aislinn. Aquí te vamos a contar un poco de ella y cómo fue su relación.

Ellos estuvieron juntos hace 15 años, durante un periodo muy corto. Juntos tuvieron una hija llamada Lorenza a quien el actor ha mostrado en sus redes sociales.

De su primer matrimonio se guardan pocas fotografías enlas redes sociales, estuvieron casados entre los año 2006 y 2008. Se dice que sus problemas surgieron a causa de las adicciones que enfrentó el actor sin embargo María José siempre lo apoyó.

Su divorcio fue en un término amistoso, pues Lorenza era muy pequeña cuando este surgió. Ella no es una figura pública, por lo que poco se sabe de su vida en la actualidad.

