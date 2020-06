Empleados y visitantes preocupados por la reapertura de Disneyland

Empleados sindicalizados negocian con la empresa sobre mejores protecciones

A pocos días del anuncio de que Disneyland reabrirá con medidas de seguridad adicionales para prevenir los contagios de COVID-19, los trabajadores del parque de diversiones dijeron sentirse preocupados por su bienestar y el de sus familias.

Disney está pidiendo autorización del gobierno para reabrir el Disneyland Resort en julio.

Lupita Ortiz, de 59 años y quien ha trabajado como recamarera por los últimos 15 años en uno de los hoteles del parque temático, pidió más medidas de protección. Dijo que vive con dos hijos adultos y una nieta menor de edad, y que teme ponerlos en riesgo.

“Será muy preocupante regresar del trabajo y pensar que si mi nieta se acerca a mí yo pueda estar contagiada”, dijo expresó.

La mujer aseguró que no le molesta trabajar y que es más, extraña volver a su empleo después de más de dos meses de estar en casa. Pero también está consiente de que los huéspedes llegan de todo el mundo y no se sabe la condición específica de cada uno.

“Va a ser necesario que también contraten a más gente porque la compañía ya sabe que esto va a ser mucho más trabajo para nosotros”, dijo Ortiz. “Yo no me niego a trabajar pero también me quiero y a mi familia. No quiero exponerlos”.

Tras escuchar estas constantes preocupaciones de los empleados, y la falta de acuerdo con la compañía, el miércoles la Coalición de Sindicatos Laborales del Resort (CRLU), envió una carta al gobernador de California, Gavin Newsom, para reconsiderar la reapertura de Disneyland.

La coalición, formada por una docena de sindicatos que en total representan a más de 17,000 empleados de Disneyland, dijo que cada sindicato se ha reunido con la compañía Disney para discutir los términos para la reapertura.

Pese a que han llegado a un acuerdo en algunos temas, como tomar la temperatura a todos los miembros del elenco al ingresar al lugar de trabajo, indican que hay numerosas peticiones que todavía no son contestadas, como el realizarle pruebas de coronavirus a los empleados.

Ada Briceño, co-presidenta de UNITE HERE 11 —uno de los sindicatos de la coalición CRLU— dijo que estos métodos de seguridad son necesarios ya que muchos trabajadores viven en hogares aglomerados y pueden poner en riesgo a sus familiares.

“Creemos que ahora todavía no es seguro abrir… Queremos asegurarnos que todos estén listos”, indicó.

Entre las peticiones de UNITE HERE 11 a la compañía está pedir estándares más altos en la limpieza.

“Requerimos una limpieza más profunda con brillo electroestático para los baños y garantizar que los gerentes estarán allí para hacer cumplir la regla y que no le dejen esa responsabilidad a los trabajadores”, dijo Briceño.

Disney acordó brindar mascarillas regulares para los trabajadores pero el sindicato cree que será más segura una máscara N95 con un protector facial.

Por las cifras

Briceño dijo que se debería reconsiderar la reapertura del parque, sobretodo ahora que el condado de Orange está enfrentando un alza de los contagios del coronavirus.

Para el viernes dicha área reportaba 85 muertes en los últimos 14 días. También se dieron a conocer 288 nuevos casos de coronavirus llegando a un total de 9,576. Con este total, apuntaba a un total del 59% de sus camas de Unidad de Cuidados Intenivos (ICU) ocupadas en los hospitales.

En respuesta a las peticiones de los sindicatos, Disney dijo en un comunicado que la seguridad y el bienestar de sus miembros del elenco e invitados están a la vanguardia de su planificación.

“Esperamos continuar el diálogo con nuestros sindicatos en cuanto a los protocolos de salud y seguridad, siguiendo la guía de expertos en salud pública, los cuales planeamos implementar para avanzar hacia nuestra propuesta de reapertura gradual”.

Visita sin fecha exacta

Algunos fanáticos de Disneyland tienen sentimientos encontrados.

Algunos opinan que la reapertura es muy pronta pero que también es imposible detenerla pese a que los números de contagio continúan en aumento.

Nubia López cuenta con un pase anual para ella y su familia. No obstante, planea esperar por lo menos hasta 2021 para regresar al parque porque su hijo mayor tiene 2 años y actualmente está embarazada de su segundo bebé.

“[También] mi padre es parte del grupo de mayor riesgo por ser mayor de 65 años y diabético. Mis padres son mis proveedores de cuidado infantil, así que no los quiero poner en riesgo”, indicó.

Añadió que aunque Disneyland les diga que tienen procedimientos para desinfectar el parque, ella no se sentirá cómoda en un lugar con mucha gente desconocida.

Por su parte, Saúl Zamora, quien también cuenta con un pase anual, dijo que ha estado siguiendo de cerca los casos de contagios en el condado de Orange y hasta el momento “no se ven muy agradables”.

“Yo creo que me voy a esperar un poco… Tengo que ver como están controlando su capacidad. Si se ve segura y controlada en unos dos o tres meses [después de la reapertura] no me molestaría ir”.

Y Cynthia Herrera, quien se considera una fanática de Disneyland y cuenta con su pase anual desde hace años, manifestó que esperará por lo menos un mes para ver cómo pinta la situación.

“Quiero asegurarme que tengan todo bajo control”, indicó.

“Me he mantenido saludable todo este tiempo y no me gustaría arruinar mi salud por ir a Disneyland un día”.

En cuanto a la reapertura, Herrera dijo que es difícil saber si es muy pronto o no pero que sí es un asunto preocupante, ya que ha podido ver que no todos cumplen con las reglas para evitar contagios.

“Los clientes no mantienen la distancia física y se ofenden cuando les piden que se separen… Quiero creer que Disneyland va a tener un buen control de seguridad”. l.