VIDEO: Minivan arrastra motocicleta tras un choque “hit and run” en espectacular escape

Un curioso caso de “hit-and-run” vehicular ocurrió en el sur de California el viernes, cuando una motocicleta se quedó atorada en la defensa delantera de una minivan.

Las imágenes grabadas con un celular muestran a la minivan color plata acelerar sobre la autopista 91, con una ráfaga de chispas sobre el pavimento debido a la fricción causada por la motocicleta semidestruida.

WATCH: Hit-and-run driver drags motorcycle down 91 Freeway in Corona. The motorcyclist struck was not seriously injured https://t.co/uodDEehvW5 pic.twitter.com/DXc7nzDLQv

— CBS Los Angeles (@CBSLA) June 20, 2020